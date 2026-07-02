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Lamine Yamal: “No le tenemos miedo a ninguna selección”

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Inglewood, 2 jul (EFE).- Lamine Yamal, nombrado mejor jugador del partido en la victoria por 3-0 ante Austria en dieciseisavos de final del Mundial, afirmó que “no” le tienen “miedo a ninguna selección” y que le "da igual" que sea Croacia o Portugal el rival en octavos a la vez que sería “un honor” jugar contra Cristiano Ronaldo.

“El momento importante es ahora porque si pierdes te vas a casa. Ningún español quiere eso. Tenemos que seguir creciendo en todo, pero sabemos la calidad que tenemos y no le tenemos miedo a ninguna selección”, dijo en zona mixta.

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“El Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, cada niño sueña con jugar al fútbol y solo pienso en cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España”, completó.

Un camino a ganar el Mundial que continuará el 6 de julio para España con los octavos de final contra el ganador del partido entre Portugal y Croacia.

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“Me da igual, la verdad. Croacia o Portugal. Sería un honor jugar contra Cristiano, pero me da igual quién sea el rival” en octavos, comentó.

Un Lamine Yamal que aseguró sentirse “poco a poco” como es él, tras la lesión con la que arrancó la concentración en el Mundial.

“Muy contento por la clasificación del partido, que era lo más importante. Queríamos ir a Dallas para los octavos de final. Poco a poco me voy sintiendo como soy yo, con las carreras y los regates que necesito”, aseguró.

“Ya estoy al 100 % y preparado para jugar lo que el míster quiera. Tengo que seguir cuidándome pero estoy al 100 %. Desde que salgo del hotel hasta que acaba el partido solo disfruto”, completó. EFE

(video)

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