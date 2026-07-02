La innovación entra de lleno en la FP, pero aún es poco visible y reconocida

Madrid, 2 jul (EFE).- La innovación ha entrado de lleno en la Formación Profesional y el 80 % de los centros incluye I+D+i en su proyecto educativo, pero todavía es poco visible y reconocido ante el panorama empresarial y ante las políticas públicas.

El compromiso de la plantilla y de la dirección de los centros de FP por innovar es muy alto y el 64 % ya cuenta con un responsable de innovación, pero aunque la FP se ve como un sector proveedor de talento, su papel como generador de conocimiento técnico y productivo dentro del sistema de I+D+i todavía es bajo.

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Así lo señala el informe 'El sistema de Formación Profesional y la innovación en España' elaborado por la Fundación CaixaBank Dualiza y la Fundación Cotec tras una serie de encuestas en 258 centros de FP, entrevistas a expertos y docentes y análisis de más de 50 estudios científicos.

El estudio indica que "es crucial que a la FP se la reconozca como un agente de innovación aplicada, especialmente para pymes" y pide una estrategia compartida con instituciones, universidades y empresas y garantizar tiempo a los docentes para ampliar sus conocimientos en innovación.

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Cada vez son más los centros que tienen Aulas de Tecnología e Innovación Aplicada que reproducen entornos reales de trabajo o que usan simuladores virtuales.

Pero aunque la ley de la FP señala la innovación como un mandato legal y el año pasado entidades públicas y privadas destinaron 36,27 millones de euros a fomentar estos proyectos, la implementación y los compromisos son desiguales por comunidades autónomas.

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Solo 23 % de los centros ha adaptado su oferta al contexto del tejido productivo local y la innovación no se ha desplegado por igual en todos los territorios.

El País Vasco es referente con Tknika (Centro de Investigación e Innovación Aplicada), mientras que Galicia destaca por el Centro Gallego de la Innovación de la FP (Eduardo Barreiros), con laboratorios especializados en biotecnología y ciberseguridad.

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Castilla-La Mancha y Extremadura otorgan a la innovación un papel central en sus planes estratégicos de FP mientras que en otras regiones la innovación aparece de forma más dispersa.

Por ello, los expertos abogan por orientar los proyectos de innovación a los retos sectoriales prioritarios del entorno con el fin de aumentar su impacto y legitimidad.

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El 45 % de los centros aún no ofrece formación relevante en innovación para sus docentes y el 83 % del desarrollo del talento docente viene de participar en programas de movilidad.

Además el 56 % del profesorado no dispone de horas docentes específicas para poder dedicarse a la I+D+i.

"Supone un reto lograr que las empresas se involucren profundamente en proyectos de innovación con los centros de FP y se requiere que las empresas pasen de ser meras colaboradoras en el aprendizaje del alumnado a comprometerse económicamente y buscar retornos reales en sus propios procesos productivos a través de proyectos conjuntos", señalan los expertos.

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Además se requiere un sistema de indicadores para medir su impacto real y existe un gran desconocimiento sobre cómo proteger la innovación generada mediante la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad).

Existe un marco legal difuso sobre la titularidad de las invenciones creadas por estudiantes y docentes.

Por otra parte, los Centros de Excelencia o los Centros de Referencia Nacional son palancas clave, pero actualmente operan de forma fragmentada: el reto es implantar una red funcional única.EFE

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