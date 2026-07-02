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La Federación Ecuatoriana agradece a Beccacece y busca reemplazo

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Guayaquil (Ecuador), 2 jul (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) agradeció este jueves al entrenador argentino y sus ayudantes por el trabajo al frente de la selección ecuatoriana, que ha llegado a su fin con la eliminación del Mundial ante México en la fase de dieciseisavos de final.

"La FEF agradece al profesor Beccacece y a su equipo de trabajo el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados a lo largo de este ciclo", dijo la FEF a través de un comunicado.

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"Bajo su conducción, Ecuador completó una eliminatoria sólida y representó al país en la Copa mundial de la FIFA 2026. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen", agregó la entidad.

Beccacece llegó al banquillo de Ecuador el 1 de agosto de 2024 tras la renuncia del español Félix Sánchez, por lo que dirigió a La Tri en los siguientes doce partidos de las eliminatorias sudamericanas, perdió por 1-0 en el debut ante Brasil y acumuló un invicto de once partidos invictos que sellaron la clasificación en el segundo puesto, detrás de Argentina.

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En el Mundial perdió por 1-0 en el debut ante Costa de Marfil, empató 0-0 contra Curazao y derrotó por 2-1 a Alemania por el Grupo E. Además, como uno de los mejores terceros de la fase de Grupos enfrentó y perdió por 2-0 en los dieciseisavos de final el pasado martes ante México, por lo que en los 16 partidos oficiales ganó 6, empató 7 y perdió 3.

Tras la salida del cuerpo técnico de Beccacece, Ecuador buscará su reemplazo, pues la primera fecha FIFA para partidos amistosos después del actual Mundial será en septiembre y octubre próximos. EFE

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