Koundé: “Los últimos partidos con España no salieron bien, pero no me obsesiona”

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Jules Koundé, lateral de la selección francesa y del Barcelona, fue preguntado sobre las palabras del español Lamine Yamal, que deseó una semifinal entre ambos equipos en el Mundial 2026, de lo que recordó que los últimos encuentros contra ellos “no salieron bien”, pero eso no le “obsesiona” ni le hace “sufrir”.

“Conozco muy bien a Lamine. Sé que es un jugador muy fuerte, un chico ambicioso que dice las cosas como las piensa y como las ve. La verdad es que ser favorito en una competición no significa gran cosa", valoró Koundé en rueda de prensa desde Boston, en Estados Unidos.

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"Es verdad que, por desgracia, los últimos partidos contra España no salieron como queríamos. Lo sabemos, pero no me obsesiona ni me hace sufrir”, añadió. EFE