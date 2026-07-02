Espana agencias

Koundé: “Los últimos partidos con España no salieron bien, pero no me obsesiona”

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Jules Koundé, lateral de la selección francesa y del Barcelona, fue preguntado sobre las palabras del español Lamine Yamal, que deseó una semifinal entre ambos equipos en el Mundial 2026, de lo que recordó que los últimos encuentros contra ellos “no salieron bien”, pero eso no le “obsesiona” ni le hace “sufrir”.

“Conozco muy bien a Lamine. Sé que es un jugador muy fuerte, un chico ambicioso que dice las cosas como las piensa y como las ve. La verdad es que ser favorito en una competición no significa gran cosa", valoró Koundé en rueda de prensa desde Boston, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"Es verdad que, por desgracia, los últimos partidos contra España no salieron como queríamos. Lo sabemos, pero no me obsesiona ni me hace sufrir”, añadió. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Oyarzabal hace el tercero de La Roja y sentencia el partido

El vestuario está confiado. Luis de la Fuente aseguró en rueda de prensa que “en una competición como esta hay que adaptarse e integrarse”

España - Austria, en directo, en los dieciseisavos del Mundial 2026: Oyarzabal hace el tercero de La Roja y sentencia el partido

La historia de amor de Pedro Porro y María Hurtado: de conocerse hace menos de dos años a tener un nuevo miembro en la familia

El futbolista de la selección venía de una gran exposición mediática por diferentes rumores respecto a sus posibles parejas, pero ha logrado mantener un perfil bajo con su nueva pareja y la vida en familia de la que disfrutan

La historia de amor de Pedro Porro y María Hurtado: de conocerse hace menos de dos años a tener un nuevo miembro en la familia

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Científicos franceses analizan miles de barriles de un cementerio radiactivo situado a 4.700 metros de profundidad del océano Atlántico: “No estamos en Chernóbil”

El vertido de estos residuos de la industria civil nuclear solidificados en el mar era una práctica común en países europeos entre 1946 y 1990

Científicos franceses analizan miles de barriles de un cementerio radiactivo situado a 4.700 metros de profundidad del océano Atlántico: “No estamos en Chernóbil”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tribunal de A Coruña obliga a un padre separado a pagar la pensión alimentaria de sus hijos tras haber alegado problemas de salud y falta de ingresos: mentía

Un tribunal de A Coruña obliga a un padre separado a pagar la pensión alimentaria de sus hijos tras haber alegado problemas de salud y falta de ingresos: mentía

Juanma Moreno revalida la presidencia de la Junta gracias al apoyo de Vox y abre una nueva etapa de gobierno de coalición en Andalucía

La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel por amañar contratos públicos en favor de una empresa de festejos del ‘caso Púnica’

El acuerdo del PP y Vox en Andalucía para investir a Juanma Moreno como presidente: una consejería, una vicepresidencia, prioridad nacional o prohibición del burka

La Justicia francesa absuelve al exetarra Josu Ternera en su última causa pendiente y allana el camino para su entrega a España

ECONOMÍA

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La industria de chips europea está en manos de EEUU y China: los conflictos internacionales afectan al mercado de semiconductores de la UE

La construcción alerta de la falta de albañiles: sin más “mujeres, inmigrantes y jóvenes” no habrá viviendas suficientes en España

Lola, empleada en una gasolinera de Madrid, asegura que no sirve para nada ponerle al coche gasolina de marca blanca: “A la larga no ahorras”

El mercado de la vivienda pisa el freno: las compraventas caerán más del 3% y el alquiler un 7% en el segundo semestre de 2026

Ley de Propiedad Horizontal: ¿puede una comunidad de vecinos embargarte la vivienda?

DEPORTES

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

Así te hemos contado el partido entre España y Austria en el Mundial 2026

España supera una eliminatoria en un Mundial 16 años después tras vencer a Austria

Cuánto gana España por pasar a octavos de final del Mundial 2026: esta es la cifra que se llevan los jugadores

Oyarzabal se pone a un gol de igualar a los máximos goleadores de la selección española en un solo Mundial: este es el ranking de La Roja

España golea a Austria y se mete en octavos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo