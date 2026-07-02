Hoy será noticia. Viernes, 3 de julio

PARTIDOS PP

Feijóo clausura el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, en Castellón

Castellón (EFE).- Un día después del acuerdo de investidura entre Partido Popular y Vox en Andalucía, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells de los populares.

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Un acto que se produce en el final de una semana marcada por la polémica en torno a la llamada 'ley de nietos' y las peticiones de dimisión al Ejecutivo por los casos judiciales que afectan al PSOE.

TRÁFICO VERANO

Tráfico activa este viernes la operación verano con 104 millones de viajes previstos

Madrid (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes el dispositivo especial de la Operación Verano 2026 que finalizará el próximo 31 de agosto, un periodo en el que espera que se produzcan 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 3,7 % más que el año pasado.

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La primera fase empieza este viernes, 3 de julio, a las 15:00 horas, y se mantendrá hasta las 12 de la noche del próximo domingo, día 5. En este intervalo, la DGT prevé 4,8 millones de viajes.

DESAYUNOS RTVE EFE

Vuelven ‘Los Desayunos' de RTVE y EFE con el lehendakari Imanol Pradales como invitado

Madrid (EFE).- 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE regresan este viernes en una cuarta edición, protagonizada por el lehendakari, Imanol Pradales Gil, que será entrevistado en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

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Pradales será entrevistado por Xabier Fortes, director de ‘La Noche en 24h’; Iratxe Llarena, directora de RTVE en el País Vasco, y Rafael Herrero, delegado general de la Agencia EFE en el País Vasco, en un acto que se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, RNE y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.

ISAK ANDIC

Las hijas del fundador de Mango comparecen ante la jueza que investiga el presunto homicidio de su padre

Barcelona (EFE).- Sarah y Judith Andic, hijas del fundador de Mango Isak Andic, comparecen este viernes como testigos ante la jueza que investiga a su hermano Jonathan por el presunto homicidio de su padre.

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Isak Andic cayó por un precipicio en la montaña de Montserrat cuando, acompañado de su hijo, hacían una excursión en diciembre de 2024.

SECTOR TURÍSTICO

Madrid acoge el lanzamiento de 'Turismo que Suma'

Madrid (EFE).- Madrid acoge este viernes el lanzamiento de Turismo que Suma, un movimiento conjunto para promover un turismo de mayor valor.

El movimiento está impulsado por cerca de un centenar de empresas, asociaciones, destinos turísticos y administraciones públicas de toda España

TURISMO MASIFICACIÓN

La plataforma 'Menos turismo, más vida' plantea sus reivindicaciones

Palma (EFE).- La plataforma 'Menos turismo, más vida' plantea este viernes en una rueda de prensa sus reivindicaciones concretas que reclama de las diferentes instituciones políticas.

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La plataforma pretende frenar la presión turística y atenuar su impacto sobre la calidad de vida de los residentes.

IRÁN GUERRA

Iberia retoma este viernes los vuelos entre Madrid y Doha tras cuatro meses de suspensión

Madrid (EFE).- Iberia retoma mañana, viernes, los vuelos a la capital de Catar, Doha, tras cuatro meses de suspensión como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, que estalló el pasado 28 de febrero, cuando EE.UU e Israel lanzaron una oleada de ataques contra Irán.

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Según informan fuentes de la aerolínea, la operación se reinicia con tres frecuencias semanales, que serán los miércoles, viernes y domingos.

VAN MORRISON

Van Morrison repasará su trayectoria musical en el Festival Jazz Barcelona

Barcelona (EFE).- A punto de cumplir 80 años, Van Morrison ofrece este viernes un concierto dentro del Festival Jazz Barcelona en el que repasará sus más de 60 años de trayectoria musical.

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Seis décadas en las que el cantante norirlandés ha grabado 48 álbumes de estudio, el último de ellos 'Somebody Tried to Sell Me a Bridge', el pasado mes de enero, en el que rinde homenaje a compositores de blues desde Chicago hasta Memphis.

SEMANA NEGRA

La Semana Negra de Gijón reúne a un centenar de escritores con Lorenzo Silva como premiado

Gijón (EFE).- La Semana Negra de Gijón reunirá a partir de este viernes y hasta el próximo 12 de julio a un centenar de escritores de distintos géneros, con Lorenzo Silva como primer galardonado con el Premio Domingo Villa en reconocimiento a su trayectoria como autor de novela negra en español.

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La trigésimo novena edición, que se celebrará en un nuevo emplazamiento junto a la Playa de El Arbeyal, entregará a Silva un galardón que fue instaurado con el propósito de reconocer toda la obra de un autor de género policial y que se suma al resto de premios de novela negra, no ficción, histórica y ciencia ficción, entre otros, que se entregan cada año en la ceremonia de clausura.

FESTIVAL GRANADA

El legado de Maurice Béjart volverá a brillar en el Generalife con su icónico "Bolero"

Granada (EFE).- El Generalife de la Alhambra recibirá este viernes a una de las compañías más influyentes en la historia de la danza de la segunda mitad del siglo XX, el Béjart Ballet Lausanne, que rendirá homenaje a su fundador, Maurice Béjart, con una representación de su icónica coreografía del "Bolero" de Ravel.

El espectáculo, que se celebrará a las 22:30 horas en el marco del Festival Internacional de Música y Danza, contará con la dirección artística de Julien Favreau, Medalla de Honor del Festival en 2007.

EL TIEMPO

La subida de temperaturas continúa, con valores muy altos en Andalucía, valles y litorales

Madrid (EFE).- Las temperaturas continuarán este viernes en ascenso, se podrán alcanzar los 39-41 ºC en zonas bajas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y oeste de Andalucía y se superarán los 36-39 ºC en el centro, oeste y sur peninsular y en zonas bajas del prelitoral y litoral gallego y catalán.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el predominio de la estabilidad dejará cielos en general poco nubosos o despejados, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico continuará provocando cielos cubiertos, sin descartar alguna precipitación débil en su parte más oriental.

EFE

plv