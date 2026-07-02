'El Vecino 4' reinventa el cómic de superhéroes a punto de cumplir un siglo

Madrid, 2 jul (EFE).- Cuando la tradición del 'comic book' de superhéroes va camino de cumplir un siglo, los autores de la saga 'El Vecino' Santiago García y Pepo Pérez sacan una nueva entrega, el tomo 4, "que experimenta con el color al límite y reinventa lo absurdo y la maravilla de los tebeos de superhéroes".

En una entrevista con EFE, el ilustrador Pepo Pérez (Málaga, 1969) y el guionista Santiago García (Madrid, 1968) explican que 'El Vecino 4' (Astiberri) irrumpe "con todo lo que no se había visto en las anteriores entregas": Titán (el alter ego de Javier, un joven madrileño que adquiere sus poderes después de que un extraterrestre moribundo se los transfiera) "está desencadenado" y vuelve a enfundarse el traje para emprender "acciones superheroicas" contra robots gigantes y supervillanos.

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Pérez afirma que en esta nueva entrega han intentado hacer algo diferente uniendo el 'comic book' de superhéroes y la novela gráfica, "con un ritmo narrativo que no da tregua, colores saturados y vibrantes llevados al máximo y un formato panorámico para potenciar la energía del cómic tradicional".

Al final es una "épica vecinal" en la que José Ramón, que llega a Madrid a preparar oposiciones, descubre que su vecino Javier es un superhéroe, que no sabe llevar una doble vida y controla mal las pastillas de superpoderes.

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El ilustrador reconoce que tardó 15 años en dibujar este cómic: "Que haya invertido tanto tiempo ha sido cosa de la vida, que es una batalla tras otra en la que tienes que atender mil cosas para sobrevivir. Y luego, en los ratos libres, dibujar y colorear: 'El Vecino 4' son 300 páginas a todo color".

Este tomo se planificó mucho antes de la serie de Netflix. El guion definitivo lo escribió Santiago García en 2011.

Pérez confía en que la nueva entrega "guste y sorprenda" a los veteranos, y los lectores nuevos lo puedan entender sin saber nada de los anteriores: "Espero que se enganchen a la saga y a la serie".

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Reconoce su conexión con el guionista: "Santiago piensa mucho en el dibujante y deja mucho margen para que imagines. Sí que controla la estructura, los diálogos y el ritmo narrativo, pero no te atosiga con indicaciones para cada viñeta, y lo hace para que te esfuerces en imaginar".

Coincide el guionista en que desde que se conocieron sabían que querían hacer 'El Vecino'.

"Le dimos vueltas a plantear una historia costumbrista en sintonía con el cómic indie y adulto de los 90, pero inevitablemente siempre acabábamos tropezando con el superhéroe. Volvíamos a esa figura como si fuese un imán", dice

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"Recordé una idea que tenía para una obra de teatro. Se desarrollaba en un solo escenario: el salón del apartamento del vecino de un superhéroe, y la obra consistía en lo que ocurría cuando el héroe se quitaba la máscara".

Y esa fue la inspiración de la primera entrega, que tanto entusiasmó a Astiberri.

García subraya que el color siempre ha sido fundamental en 'El Vecino': "El primero con una paleta pop, el segundo más sombrío, el tercero lo elimina de manera voluntaria y el cuarto trabaja nuevos aspectos, pero siguiendo una línea para que la serie tenga continuidad".

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El guionista reconoce que no es la misma persona que cuando escribió 'El Vecino 4', pero al reencontrarse con los personajes ha sido como "volver a casa".

Afirma que la adaptación a Netflix no ha tenido ninguna influencia: "Es algo que ha pasado en paralelo a nuestro trabajo, pero sin relación directa".

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Ambos autores están entusiasmados con 'El Vecino 5', que tiene el guion ya escrito y esperan publicar en los próximos meses.

"Completar la historia sería una tremenda satisfacción" dice García que también apunta que si han conseguido que cada cómic sea diferente: "El objetivo se ha cumplido".

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Para el dibujante, el guion del tomo 5 que finaliza la serie es "maravilloso, desvela incógnitas pendientes y da sentido a toda la historia. Solo espero no meter la pata al dibujarlo y hacerlo en menos tiempo que el tomo 4".EFE

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