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'El Vecino 4' reinventa el cómic de superhéroes a punto de cumplir un siglo

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Madrid, 2 jul (EFE).- Cuando la tradición del 'comic book' de superhéroes va camino de cumplir un siglo, los autores de la saga 'El Vecino' Santiago García y Pepo Pérez sacan una nueva entrega, el tomo 4, "que experimenta con el color al límite y reinventa lo absurdo y la maravilla de los tebeos de superhéroes".

En una entrevista con EFE, el ilustrador Pepo Pérez (Málaga, 1969) y el guionista Santiago García (Madrid, 1968) explican que 'El Vecino 4' (Astiberri) irrumpe "con todo lo que no se había visto en las anteriores entregas": Titán (el alter ego de Javier, un joven madrileño que adquiere sus poderes después de que un extraterrestre moribundo se los transfiera) "está desencadenado" y vuelve a enfundarse el traje para emprender "acciones superheroicas" contra robots gigantes y supervillanos.

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Pérez afirma que en esta nueva entrega han intentado hacer algo diferente uniendo el 'comic book' de superhéroes y la novela gráfica, "con un ritmo narrativo que no da tregua, colores saturados y vibrantes llevados al máximo y un formato panorámico para potenciar la energía del cómic tradicional".

Al final es una "épica vecinal" en la que José Ramón, que llega a Madrid a preparar oposiciones, descubre que su vecino Javier es un superhéroe, que no sabe llevar una doble vida y controla mal las pastillas de superpoderes.

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El ilustrador reconoce que tardó 15 años en dibujar este cómic: "Que haya invertido tanto tiempo ha sido cosa de la vida, que es una batalla tras otra en la que tienes que atender mil cosas para sobrevivir. Y luego, en los ratos libres, dibujar y colorear: 'El Vecino 4' son 300 páginas a todo color".

Este tomo se planificó mucho antes de la serie de Netflix. El guion definitivo lo escribió Santiago García en 2011.

Pérez confía en que la nueva entrega "guste y sorprenda" a los veteranos, y los lectores nuevos lo puedan entender sin saber nada de los anteriores: "Espero que se enganchen a la saga y a la serie".

Reconoce su conexión con el guionista: "Santiago piensa mucho en el dibujante y deja mucho margen para que imagines. Sí que controla la estructura, los diálogos y el ritmo narrativo, pero no te atosiga con indicaciones para cada viñeta, y lo hace para que te esfuerces en imaginar".

Coincide el guionista en que desde que se conocieron sabían que querían hacer 'El Vecino'.

"Le dimos vueltas a plantear una historia costumbrista en sintonía con el cómic indie y adulto de los 90, pero inevitablemente siempre acabábamos tropezando con el superhéroe. Volvíamos a esa figura como si fuese un imán", dice

"Recordé una idea que tenía para una obra de teatro. Se desarrollaba en un solo escenario: el salón del apartamento del vecino de un superhéroe, y la obra consistía en lo que ocurría cuando el héroe se quitaba la máscara".

Y esa fue la inspiración de la primera entrega, que tanto entusiasmó a Astiberri.

  García subraya que el color siempre ha sido fundamental en 'El Vecino': "El primero con una paleta pop, el segundo más sombrío, el tercero lo elimina de manera voluntaria y el cuarto trabaja nuevos aspectos, pero siguiendo una línea para que la serie tenga continuidad".

  El guionista reconoce que no es la misma persona que cuando escribió 'El Vecino 4', pero al reencontrarse con los personajes ha sido como "volver a casa".

  Afirma que la adaptación a Netflix no ha tenido ninguna influencia: "Es algo que ha pasado en paralelo a nuestro trabajo, pero sin relación directa".

  Ambos autores están entusiasmados con 'El Vecino 5', que tiene el guion ya escrito y esperan publicar en los próximos meses.

  "Completar la historia sería una tremenda satisfacción" dice García que también apunta que si han conseguido que cada cómic sea diferente: "El objetivo se ha cumplido".

  Para el dibujante, el guion del tomo 5 que finaliza la serie es "maravilloso, desvela incógnitas pendientes y da sentido a toda la historia. Solo espero no meter la pata al dibujarlo y hacerlo en menos tiempo que el tomo 4".EFE

  (foto)

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