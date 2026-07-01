Aznar llama a construir una mayoría "nacional" para "derribar el muro de Sánchez": "Esa mayoría será nacional o no será"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado este miércoles a construir una "amplia mayoría centrada" y "nacional" que sea capaz de "derribar y superar el muro" de Pedro Sánchez, después de que la Moncloa haya acabado siendo, según ha dicho, "una delegación madrileña del secesionismo". A su entender, "la convivencia democrática implica un nosotros nacional".

"Esa mayoría, permítanme decirlo así de esta manera, esa mayoría será nacional o no será. Una amplia mayoría centrada con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica", ha declarado Aznar en la presentación del desayuno informativo con la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, organizado por el Foro Nueva Economía.

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Aznar ha advertido de que "lo importante" de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen sino "entender bien lo que decidirán". A su entender, serán los comicios "más importantes de toda la reciente historia democrática" porque se juegan "un cambio de sistema" y "la supervivencia o la liquidación" de la nación constitucional y la igualdad ante la ley.

ACUSA A SÁNCHEZ DE GOBERNAR "DE ESPALDAS" AL PARLAMENTO

Tras acusar a Pedro Sánchez de pretender "gobernar de espaldas a todo esto por puro interés partidista" y "personal", ha advertido de que la situación en España "se ha agravado al estallar escándalos de corrupción" que afectan al PSOE y al Ejecutivo de Sánchez, criticando que se haya suscrito con "minorías radicales un pacto físico por el que se entrega el alma del Estado".

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"Pedro Sánchez acaba de formular al país una pregunta retórica. '¿Cómo no vamos a seguir?' Cuando un gobernante se pierde el respeto a sí mismo y al país, no puede pedir a nadie que se lo tenga", ha dicho, para denunciar "sus risas en el Congreso" y "su falta de respeto a la representación nacional" tras aprobar la Cámara su dimisión y pedirle que se someta a una cuestión de confianza.

Aznar ha afirmado que en este momento en España hay un Gobierno que es "rehén voluntario de sus socios" y que ha convertido Moncloa en "delegación madrileña del secesionismo". Y en este momento, ha proseguido, ni Sánchez se plantea disolver las cámaras o suscitar una cuestión de confianza ni el Congreso puede armar una moción de censura constructiva.

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"¿Por qué sucede esto? Porque por un lado hay un Gobierno decidido a no asumir responsabilidades políticas, y por otro hay una mayoría puramente negativa, que solo coincide en evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo del Estado", ha manifestado Aznar.

((HABRÁ AMPLIACIÓN)