Völler respalda a Nagelsmann y Klopp dice no es el momento de hablar de él como sustituto

Boston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El director de selecciones de la Federación Alemana, Rudi Völler, aseguró que sigue convencido de que Julian Nagelsmann sigue siendo la "persona adecuada" para dirigir a la selección germana, pese a ser eliminada en la tanda de penaltis ante Paraguay, en los dieciseisavos de final del Mundial.

"Hemos sido eliminados en la fase de grupos dos veces, y ahora hemos superado una ronda más", dijo Völler. "Eso es difícil de asimilar para una nación futbolística como Alemania. Sigo convencido de que Julian Nagelsmann es probablemente la persona adecuada para continuar", sobre la continuidad del técnico, que se ha mostrado decidido a cumplir el contrato que le une a la federación alemana hasta la Eurocopa 2028.

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La eliminación vuelve a poner encima de la mesa el nombre del Jürgen Klopp como posible sustituto. El actual director deportivo del grupo Red Bull, que comenta el Mundial para Magenta TV, dijo que "no es el momento" para hablar de eso.

"Todavía no he pensado en eso. Yo mismo he estado muchas veces en esa situación como entrenador, donde un gran sueño se hace añicos. Entiendo que cuando se habla del seleccionador nacional, se menciona mi nombre, pero no es el momento adecuado para hablar de ello, y menos aún conmigo.", dijo. EFE

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