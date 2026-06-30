Tuchel dice que ante los congoleses Inglaterra jugará contra sus "propias expectativas"

Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este martes que su escuadra acepta sin complejos la condición de favorito en el partido de dieciseisavos del Mundial que el miércoles les enfrenta a República Democrática del Congo y aseguró que el equipo jugará ese encuentro contra sus "propias expectativas".

"Nos enfrentamos a un equipo ante el cual partimos como favoritos, mientras que ellos pueden asumir el papel de no favoritos. Lo importante es aceptar todo esto, centrarse en aquello que podemos controlar y ofrecer nuestra mejor versión", explicó Tuchel en rueda de prensa celebrada en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde mañana se verán las caras ambos planteles.

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"Considero un privilegio vivir momentos así. Creo que simplemente debemos aceptarlo: somos los favoritos y jugamos contra nuestras propias expectativas. Esperamos llegar más allá de los dieciseisavos de final, así son las cosas. Entonces, ¿por qué no iban a esperar lo mismo nuestros aficionados?", añadió el preparador.

El técnico alemán negó en todo caso que exista un sentimiento de suficiencia en su equipo (cuarto del ránking FIFA) con respecto a su rival africano (que ocupa el puesto 41).

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"Creo que se percibe en nuestra forma de hablar, en lo que sabemos sobre el Congo y en cómo nos preparamos: no hay ni un ápice de exceso de confianza en el modo en que afrontamos este partido", explicó.

El expreparador del Chelsea volvió a destacar el espíritu de equipo y la entrega que están demostrando sus seleccionados, de los cuales no podrán jugar mañana el lateral Reece James y el central Jarell Quansah, ya que ambos están recuperándose de unas molestias físicas.

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Tuchel dijo que espera que la República Democrática del Congo forme mañana en un "bloque compacto", con un 5-3-2, especialmente cuando no tenga el balón, y consideró que es un equipo resulta muy peligroso al contragolpe y tiene un juego muy directo.

"No dudan en enviar balones largos a la espalda de la defensa, buscando un juego de carreras y de disputa de segundas jugadas", añadió el entrenador de Inglaterra, que recordó que 'Los leopardos' apenas concedieron ocasiones y goles ante rivales como Colombia y Portugal en la fase de grupos.

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Hay que estar preparados para cualquier cosa, ya sabes. "Hoy en día, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y, para nosotros, siendo Inglaterra, lo ideal sería ganar en los 90 minutos", explicó Tuchel sobre la posibilidad de llegar al tiempo extra e incluso la tanda de penaltis.

"Si hace falta llegar a los 120 o a los penaltis, estamos preparados", añadió, antes de recordar que desde hace años la federación inglesa tiene un protocolo que todas sus selecciones deben entrenar en lo que respecta a las tandas de penaltis. EFE

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