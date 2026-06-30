Espana agencias

Tuchel dice que ante los congoleses Inglaterra jugará contra sus "propias expectativas"

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 30 jun (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró este martes que su escuadra acepta sin complejos la condición de favorito en el partido de dieciseisavos del Mundial que el miércoles les enfrenta a República Democrática del Congo y aseguró que el equipo jugará ese encuentro contra sus "propias expectativas".

"Nos enfrentamos a un equipo ante el cual partimos como favoritos, mientras que ellos pueden asumir el papel de no favoritos. Lo importante es aceptar todo esto, centrarse en aquello que podemos controlar y ofrecer nuestra mejor versión", explicó Tuchel en rueda de prensa celebrada en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde mañana se verán las caras ambos planteles.

PUBLICIDAD

"Considero un privilegio vivir momentos así. Creo que simplemente debemos aceptarlo: somos los favoritos y jugamos contra nuestras propias expectativas. Esperamos llegar más allá de los dieciseisavos de final, así son las cosas. Entonces, ¿por qué no iban a esperar lo mismo nuestros aficionados?", añadió el preparador.

El técnico alemán negó en todo caso que exista un sentimiento de suficiencia en su equipo (cuarto del ránking FIFA) con respecto a su rival africano (que ocupa el puesto 41).

PUBLICIDAD

"Creo que se percibe en nuestra forma de hablar, en lo que sabemos sobre el Congo y en cómo nos preparamos: no hay ni un ápice de exceso de confianza en el modo en que afrontamos este partido", explicó.

El expreparador del Chelsea volvió a destacar el espíritu de equipo y la entrega que están demostrando sus seleccionados, de los cuales no podrán jugar mañana el lateral Reece James y el central Jarell Quansah, ya que ambos están recuperándose de unas molestias físicas.

Tuchel dijo que espera que la República Democrática del Congo forme mañana en un "bloque compacto", con un 5-3-2, especialmente cuando no tenga el balón, y consideró que es un equipo resulta muy peligroso al contragolpe y tiene un juego muy directo.

"No dudan en enviar balones largos a la espalda de la defensa, buscando un juego de carreras y de disputa de segundas jugadas", añadió el entrenador de Inglaterra, que recordó que 'Los leopardos' apenas concedieron ocasiones y goles ante rivales como Colombia y Portugal en la fase de grupos.

Hay que estar preparados para cualquier cosa, ya sabes. "Hoy en día, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y, para nosotros, siendo Inglaterra, lo ideal sería ganar en los 90 minutos", explicó Tuchel sobre la posibilidad de llegar al tiempo extra e incluso la tanda de penaltis.

"Si hace falta llegar a los 120 o a los penaltis, estamos preparados", añadió, antes de recordar que desde hace años la federación inglesa tiene un protocolo que todas sus selecciones deben entrenar en lo que respecta a las tandas de penaltis. EFE

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este martes

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 30 de junio

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

El cocinero resaltó el impacto de las redes locales en la respuesta a crisis y animó a formarse en gestión para afrontar los desafíos del sector gastronómico

El chef José Andrés habla en ‘El Hormiguero’ sobre la urgencia humanitaria, el emprendimiento y la responsabilidad política: “La urgencia no es mañana, es ayer”

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

El director detalló su método para perder 40 kilos y adelantó que el personaje propuesto para Peña sería una pirata en su próximo proyecto cinematográfico

Álex de la Iglesia revela en ‘La Revuelta’ su cambio físico y ofrece un papel a Candela Peña: “Siempre he querido trabajar contigo”

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio

Con esta lotería no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Euromillones: jugada ganadora y resultado del último sorteo hoy martes 30 de junio

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del martes 30 de junio de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”

Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid