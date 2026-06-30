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Neuer iguala el récord negativo de 'la Tota' Carbajal, 10 partidos encajando goles

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Boston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El meta alemán Manuel Neuer igualó este lunes el récord negativo que tenía el portero mexicano Antonio 'La Tota' Carbajal, al encajar goles en diez partidos consecutivos de Copas del Mundo.

La última vez que Neuer dejó su arco a cero fue en la final disputada contra Argentina en el estadio Maracaná, el 13 de julio de 2014, cuando Alemania se impuso por 1-0, gracias a un gol de Mario Götze.

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Desde entonces, recibió goles en los tres partidos de Rusia 2018, en otros tres de Catar 2022 y en los cuatro que ha disputado en el Mundial 2026, el último con un remate de cabeza del paraguayo Julio Enciso. Carbajal encajó anotaciones en los mundiales de 1950 a 1962.

Neuer, había renunciado a la selección después de que Alemania fuese eliminada de la Eurocopa 2024 por España, pero el seleccionador, Julian Nagelsmann, le convenció para que disputase, con 40 años, su quinto Mundial, tras confirmarse una grave lesión de Marc-André ter Stegen.

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"Todos estamos tristes y no se habla mucho en el vestuario, pero no creamos suficientes ocasiones de gol. Fue sintomático que solo lográramos empatar con un centro y un cabezazo. Nos faltó profundidad", dijo Neuer tras el encuentro. EFE

(foto)

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