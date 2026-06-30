La psicoterapeuta y la viuda de Isak Andic comparecen como testigos ante la juez

Barcelona, 30 jun (EFE).- La investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en la que su hijo Jonathan está imputado por homicidio, entra este martes en una nueva fase, con las primeras comparecencias de testigos en el juzgado, entre ellos la psicoterapeuta de la familia y la viuda del empresario.

Entre los testigos citados por la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, algunos de los cuales comparecerán el próximo viernes, figuran asimismo el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un precipicio en la montaña de Montserrat, cuando iba de excursión con su hijo Jonathan.

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Para este martes se ha fijado la testifical de la terapeuta Julia L., que trataba a la familia y con quien Isak Andic y su hijo Jonathan intercambiaron varios mensajes -recuperados del móvil del empresario-, que la magistrada sostiene que acreditan la mala relación entre ambos.

En uno de estos mensajes, a los que ha tenido acceso EFE y que están incluidos en informes policiales, Jonathan Andic recordaba en julio de 2025 las discusiones con su padre y aseguraba: "No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

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La defensa de Jonathan Andic alega que se trata de una expresión "metafórica" habitual en las terapias psicoanalíticas.

La jueza pidió a los Mossos que investigaran si en el homicidio pudieron intervenir terceras personas y, en concreto, que analizaran la "influencia" que pudo tener en los hechos la psicoterapeuta familiar.

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Para este martes también se ha fijado la comparecencia de Estefanía Knuth, viuda de Isak Andic, que fue la persona a quien primero llamó Jonathan tras la caída mortal de su padre. EFE