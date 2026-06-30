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La ministra de Igualdad anima a avanzar "dando saltos importantes" en derechos LGTBIQ+

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Madrid, 30 jun (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha animado este martes a seguir avanzando y “dando saltos importantes” en derechos y libertades de las personas LGTBIQ+ y luchando contra quienes amenazan con la vuelta “al No-DO, a la España en blanco y negro”.

La ministra se ha expresado así en la gala de los Reconocimientos Arcoíris, el acto institucional con el que el Ministerio de Igualdad celebra a las personas y entidades destacadas por su labor en la visibilización, defensa y apoyo de los derechos LGTBIQ+.

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Para la ministra, este Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra bajo el lema 'España Orgullosa', debe ser un día “feliz y reivindicativo”.

Feliz porque, fruto del esfuerzo y valentía de tantas personas que no han rehuido la lucha y de una legislación “valiente” de gobiernos que apostaron por la igualdad real y efectiva, España es referente internacional en el respeto y las libertades de las personas LGTBIQ+, ha asegurado.

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Y reivindicativo porque “los derechos no son irreversible, hay que seguir luchando y seguir avanzando, no basta con no dar un paso atrás”, especialmente en sectores como los servicios públicos, la sanidad, la educación o las personas mayores, ha explicado.

Además ha advertido de la importancia de seguir luchando unidos “frente a esa ola reaccionaria que amenaza con devolvernos a la situación de la que hemos salido, al armario, al NO-DO, a la España en blanco y negro”.

Los premios Reconocimientos Arcoíris ha distinguido en esta ocasión a la cantautora y percusionista de flamenco Noelia Heredia, la Negri, defensora de los derechos del pueblo gitano y del colectivo LGTBI+.

Junto a ella, a la abogada y activista especializada en la defensa de los derechos de las personas del colectivo, Ángeles Blanco, y al cantante, futbolista y defensor de los derechos trans, Hugo Marlo, quien ha planteado que los derechos hay que defenderlos todos los días para no volver a la invisibilidad.

Entre los premiados se encuentra, asimismo, la empresa MarSenses, hotelera mallorquina que ha destacado por su compromiso con la inclusión y la igualdad en sus espacios y su labor para que sus trabajadores y trabajadoras del colectivo se sientan a gusto y protegidas.

Otra de las galardonadas de este año ha sido Elisabeth Martínez, actriz y activista centrada en divulgar y visibilizar la intersexualidad, quien ha agradecido al Gobierno su labor en favor de los derechos sociales y denunciado que, en Madrid, el arcoíris está en las papeleras y contenedores de basura.

También ha sido reconocida la labor del alcalde de Budapest, Gergely Szilveszter Karácsony, y Viktória Radványi, activista por los derechos LGTBI+ en Hungría y la persona que estaba al frente de la organización del Orgullo en 2025, que hicieron posible la marcha pese a la prohibición del gobierno de Viktor Orbán.

Finalmente, el ministerio ha distinguido al diseñador Daniel Chong, quien ha querido compartir el premio con todas las chicas trans que han desfilado con su marca y ha advertido de que el miedo vuelve a alzar la cabeza en España.

La filóloga, docente, activista y presidenta de la asociación de familias LGTBI, Kati Pallás, y las actrices y cantantes Juani Ruiz, quien ha recordado los años duros de no quererse a sí misma y sentirse despreciada, y a Rosario Reina, por ser aliada, cómplice y defensora quien ha asegurado que nunca dejará de luchar por el respeto y la dignidad de todas las personas. EFE

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