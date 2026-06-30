Espana agencias

La consellera de Salud catalana en pandemia, a juicio por el retraso en vacunar a policías

Guardar
Google icon

Barcelona, 30 jun (EFE).- La Audiencia de Barcelona juzga desde este martes a la exconsellera de Salud Alba Vergés y a su cúpula en el departamento durante la pandemia del covid, acusados de discriminar a policías nacionales y a guardias civiles, frente a los Mossos d'Esquadra, en el calendario de vacunación.

En el juicio, que empieza este martes en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas y está previsto que finalice el próximo 15 de julio, la Fiscalía pide doce años de inhabilitación para Vergés (ERC) y para otros tres cargos de su departamento, por un delito de prevaricación.

PUBLICIDAD

En concreto, la Fiscalía acusa a Vergés de haber acordado "paralizar" en marzo de 2021 el proceso de vacunación de los agentes estatales de forma conjunta con su entonces número dos Marc Ramentol, el ex director general del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Maria Argimon -que en mayo de 2021 la sustituyó como conseller de Junts en el departamento- y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella.

En su declaración en instrucción, Vergés, que también fue vicepresidenta del Parlament, alegó que el calendario de vacunación contra el coronavirus se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene por el contrario que los acusados eran "plenamente conscientes" de que al posponer la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos".

Por su parte, la asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol atribuyen a los acusados un delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores, por los que piden para cada uno de ellos tres años de prisión y quince de inhabilitación.

Jucil y Jupol también acusan por este caso al entonces responsable de Servicios del departamento de Salud Francesc Xavier Rodríguez, si bien la Fiscalía ha pedido que se archive el procedimiento en su contra. EFE

1012266

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Víctor de Aldama, un empresario “efervescente” para Hacienda que no tributa IRPF desde 2015 y que dejó de ingresar 2,22 millones en impuestos el año que se forró con las mascarillas

Aunque el Supremo le libró de devolver los 3,7 millones de euros que se llevó en comisiones, Hacienda le persigue por el pago de esos 2,22 millones. Él asegura que ha pagado ya 1,8 millones. Otra de sus empresas debía en 2024 un total de 1,37 millones de euros

Víctor de Aldama, un empresario “efervescente” para Hacienda que no tributa IRPF desde 2015 y que dejó de ingresar 2,22 millones en impuestos el año que se forró con las mascarillas

El chiringuito más antiguo de España, abierto desde 1913, aún funciona y se encuentra a solo unos kilómetros de Barcelona

Estos merenderos han formado parte del paisaje playero español desde inicios del siglo XX, siendo ya imprescindibles para la hostelería en zonas costeras

El chiringuito más antiguo de España, abierto desde 1913, aún funciona y se encuentra a solo unos kilómetros de Barcelona

La espectacular casa que Erling Haaland tiene en Marbella: el refugio español donde desconecta cuando no está en el campo

El delantero noruego, que este martes se mide a Costa de Marfil en el Mundial, ha encontrado en la Costa del Sol el lugar perfecto para desconectar del fútbol y disfrutar de la máxima privacidad

La espectacular casa que Erling Haaland tiene en Marbella: el refugio español donde desconecta cuando no está en el campo

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

Marcas personales, clubes deportivos o supermercados buscan entrar en la telefonía como reclamo comercial, pero sus ofertas tienen letra pequeña

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

La familia de Adolfo afronta un cuarto intento de desahucio en Madrid sin ninguna alternativa: “En vivienda se legisla a base de parches”

Este miércoles 1 de julio, Adolfo, su hija y su nieto podrían quedarse en la calle. La PAH de Vallecas denuncia que los desalojos han aumentado en los últimos meses en el barrio

La familia de Adolfo afronta un cuarto intento de desahucio en Madrid sin ninguna alternativa: “En vivienda se legisla a base de parches”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama, un empresario “efervescente” para Hacienda que no tributa IRPF desde 2015 y que dejó de ingresar 2,22 millones en impuestos el año que se forró con las mascarillas

Víctor de Aldama, un empresario “efervescente” para Hacienda que no tributa IRPF desde 2015 y que dejó de ingresar 2,22 millones en impuestos el año que se forró con las mascarillas

Así encajan los 25 nuevos imputados en la causa de Leire Díez: el mapa de cargos públicos, empresarios y directivos que dibuja la investigación

Un hombre se infiltra en la redacción de Infobae España y roba equipo clave para la cobertura de la actualidad periodística

Anticorrupción cree que Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso cobraron 114.950 euros por facilitar el rescate de Tubos Reunidos

La Justicia confirma la expulsión de un migrante en situación irregular que alegó ser menor de edad cuando llegó a España y pidió quedarse por estar integrado

ECONOMÍA

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

Los famosos también quieren venderte “su” línea de móvil: qué hay detrás de las operadoras que no tienen red propia

Más madera para los hipotecados: el euríbor se estanca en junio en el 2,80%, pero las cuotas no, subirán 700 € de media al año

Una gasolinera de Ribadeo (Galicia) suministra diésel mezclado con gasolina 95 durante más de cuatro horas: “Nos hacemos responsables de las averías derivadas de este incidente”

Cuándo empiezan las segundas rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Convertirse en autónomo después de trabajar por cuenta ajena y viceversa: cómo afecta a las pensiones

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Brasil sella su pase octavos de final del Mundial ‘in extremis’ ante una Japón que cae en la orilla y con honores: los goles y mejores jugadas, en vídeo

Pau Gasol se convierte en el máximo inversor de la Liga F: los clubes aprueban el acuerdo de 55 millones

Qué pasa con Zubimendi o por qué Luis de la Fuente no le da minutos: fijo en los clasificatorios y todavía sin debutar en el Mundial 2026