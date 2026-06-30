La consellera de Salud catalana en pandemia, a juicio por el retraso en vacunar a policías

Barcelona, 30 jun (EFE).- La Audiencia de Barcelona juzga desde este martes a la exconsellera de Salud Alba Vergés y a su cúpula en el departamento durante la pandemia del covid, acusados de discriminar a policías nacionales y a guardias civiles, frente a los Mossos d'Esquadra, en el calendario de vacunación.

En el juicio, que empieza este martes en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas y está previsto que finalice el próximo 15 de julio, la Fiscalía pide doce años de inhabilitación para Vergés (ERC) y para otros tres cargos de su departamento, por un delito de prevaricación.

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En concreto, la Fiscalía acusa a Vergés de haber acordado "paralizar" en marzo de 2021 el proceso de vacunación de los agentes estatales de forma conjunta con su entonces número dos Marc Ramentol, el ex director general del Institut Català de la Salut (ICS) Josep Maria Argimon -que en mayo de 2021 la sustituyó como conseller de Junts en el departamento- y el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella.

En su declaración en instrucción, Vergés, que también fue vicepresidenta del Parlament, alegó que el calendario de vacunación contra el coronavirus se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables.

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La Fiscalía sostiene por el contrario que los acusados eran "plenamente conscientes" de que al posponer la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos".

Por su parte, la asociación de guardias civiles Jucil y el sindicato policial Jupol atribuyen a los acusados un delito de prevaricación y otro contra los derechos de los trabajadores, por los que piden para cada uno de ellos tres años de prisión y quince de inhabilitación.

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Jucil y Jupol también acusan por este caso al entonces responsable de Servicios del departamento de Salud Francesc Xavier Rodríguez, si bien la Fiscalía ha pedido que se archive el procedimiento en su contra. EFE

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