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La compra de viviendas acentúa su caída al 10,2 % en abril mientras el precio sube un 9,4%

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Madrid, 30 jun (EFE).- La compraventa de viviendas acentuó su caída en abril hasta anotarse un descenso del 10,2 % interanual, mientras que el precio de la vivienda incrementó su subida hasta el 9,4 % al superar los 2.000 euros/m2, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula siete meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9 %) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4 %), diciembre (-1 %), enero (-11,4 %), febrero (-7,7 %), marzo (-4,7 %) y abril (-10,2 %).

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Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

En abril se contabilizaron 57.755 compraventas de viviendas. En concreto, las transacciones de pisos disminuyeron un 11,8 % interanual, alcanzando las 43.130 unidades, mientras que las de unifamiliares cayeron un 5 % hasta las 14.625 unidades.

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La compraventa de vivienda creció solo en dos comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, con un 0,7 % más, y Extremadura, con el 1,2 % más) y se redujo en las 15 restantes.

Los mayores retrocesos, de doble dígito, se dieron en Galicia (-23 %); Cantabria (-21,7 %); Islas Baleares (-17,1 %); Comunidad Valenciana (-15,5 %); Aragón (-12,9 %); La Rioja (-12,4 %); Comunidad de Madrid (-11,3 %) y Cataluña (-10,2 %).

En abril, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 2.046 euros/m², lo que supone un ascenso del 9,4 % interanual.

El precio de la vivienda solo disminuyó en Navarra (-3,9 %).

Por el contrario, en las 16 autonomías restantes se registró un encarecimiento, con especial intensidad en Asturias (24,2 %); La Rioja (19,8 %); Castilla-La Mancha (17,6 %); Comunidad Valenciana (16,2 %); Extremadura (12,7 %); Murcia (12 %); País Vasco (11,8 %); Cataluña (11,4 %), Castilla y León (11 %) y Comunidad de Madrid (10,4 %).

Por otro lado, los notarios subrayan que la superficie media de la vivienda en España registró en abril un ligero descenso interanual. del 1 %.

Los préstamos para adquisición de vivienda disminuyeron un 6,3 % interanual en abril hasta las 32.084 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 5,9 % interanual, alcanzando los 181.533 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 55,6 %. En este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,4 % del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron únicamente en Cataluña (4,8 %) y Castilla-La Mancha (0,4 %), mientras que descendieron en las quince autonomías restantes, especialmente en Cantabria (-27,1 %); Navarra (-20,7 %); Galicia (-18,8 %); Aragón (-17,5 %); Comunidad Valenciana (-14,3 %) y País Vasco (-10 %).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución fue mayormente al alza, pues creció en trece comunidades y decreció en las cuatro restantes. Destacaron los aumentos en Islas Baleares (26 %) y Comunidad Valenciana (18,1 %). EFE

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