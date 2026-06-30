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Julio Enciso: "Hicimos un esfuerzo inhumano"

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Foxborough (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El delantero paraguayo Julio Enciso, autor del gol de la Albirroja en la clasificación ante Alemania, aseguró este lunes que su equipo hizo "un esfuerzo inhumano" y afirmó que, de cara a los octavos de final, no le tiene "miedo a nadie".

"Hicimos un esfuerzo que fue inhumano. Nos enfrentamos a una selección con jugadores de primer nivel, pero nosotros también tenemos lo nuestro y hoy lo demostramos", afirmó Enciso en declaraciones a periodistas.

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"Hemos hecho historia para nuestro país y eso ya no nos lo puede quitar nadie. Es el mejor día de mi vida", dijo el delantero, que abrió el marcador en el primer tiempo, un gol que le valió a Paraguay para forzar la tanda de penaltis en la que se impuso.

Enciso, que fue sustituido en el segundo tiempo por un golpe, reveló el mensaje que el seleccionador, Gustavo Alfaro, trasladó a los jugadores previo a los penaltis.

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"Nos dijo que él y todos nuestros compatriotas ya estaban orgullosos de nosotros porque habíamos hecho historia. Nos transmitió tranquilidad y nos dijo que podíamos convertirnos en leyendas para nuestro país", dijo.

Paraguay se enfrentará en octavos de final al ganador del cruce entre Francia y Suecia de este martes en Nueva York. Enciso, delantero del RC Strasbourg de la Ligue 1, dijo tenerle respeto a estos equipos, pero "miedo a nadie".

"No hace falta ni nombrar a sus jugadores (de Francia). Son estrellas, lo han ganado todo. Nosotros también tenemos nuestras armas y, con nuestro juego, vamos a intentar hacerle daño a cualquiera que nos toque", dijo. EFE

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