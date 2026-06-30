Jaime Pradilla: "Cuando tenga que decidir mi futuro hablaré"

Madrid, 30 jun (EFE).- Jaime Pradilla, ala-pívot del Valencia Basket, indicó que hablará sobre su futuro cuando realmente lo decida, este miércoles, antes de la VII Gala del Baloncesto Español, donde recibió el premio al Mejor Jugador Nacional.

"Ahora mismo estoy aquí, estoy centrado en la selección. Ahora mismo, en el premio que voy a recibir. Y bueno, cuando tenga que decidir mi futuro hablaré", dijo Pradilla.

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El jugador fue cuestionado sobre su futuro, después de que varias informaciones apunten a una posible llegada al Real Madrid, equipo que parece dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.

Asimismo, también se especula con una posible llegada de Pedro Martínez a la casa blanca como relevo de Sergio Scariolo, algo que para Pradilla no sería definitivo a la hora de tomar una decisión.

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"Creo que tengo que pensar en mí. Al final son dos decisiones totalmente paralelas y con los dos entrenadores he estado muy bien y con los dos he ganado grandes cosas. La verdad es que no tendría nada que ver en mi decisión, ya que es una cosa personal que la tengo que hablar con mi gente, con mi familia y decidirla con ellos", aseveró.

Sobre el que ha sido su entrenador esta temporada, y con el que han ganado la Supercopa y la Liga Endesa, dijo que entendería su posible llegada a Madrid, y le deseó que le fuera "lo mejor posible".

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En el plano personal, dijo estar contento por su nivel la pasada temporada en Valencia, ya que ahora le "permitirá" decidir su próximo paso en su carrera.

Por otro lado, el ala-pívot zaragozano se mostró centrado con los próximos compromisos de España, que jugará la próxima ventana de clasificación ante Dinamarca y Georgia. EFE

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