Gobierno capitalino anuncia 60 puntos de transmisión para el partido México-Ecuador

Ciudad de México, 29 jun (EFE).- El partido entre México y Ecuador tendrá 60 puntos de transmisión gratuitos en la Ciudad de México, informó este lunes el Gobierno de la capital.

El objetivo, dijo al alcaldesa de la capital, Clara Brugada, es evitar la concentración de personas en el Ángel de la Independencia, tradicional lugar de festejo de los aficionados, y del Zócalo capitalino que hospeda durante el Mundial un 'Fan Fest'

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Ante ello, Brugada invitó a la ciudadanía a disfrutar del partido en los distintos espacios habilitados en la ciudad, esto como parte de una estrategia para prevenir riesgos y brindar mayor comodidad a los asistentes.

Y destacó que las celebraciones y festejos masivos tras los tres triunfos de México en el torneo han concluido con saldo blanco, es decir, sin personas lesionadas, aunque que con toneladas de basura y daños en el mobiliario urbano al día siguiente de los partidos.

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El Gobierno capitalino indicó que para la jornada de este martes desplegará más de 30.000 servidores públicos de todas las dependencias, incluidos más de 15.000 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de personal operativo encargado de movilidad, protección civil, salud, servicios urbanos y atención ciudadana.

Al tiempo que llamó a la población a celebrar con responsabilidad, evitar el consumo excesivo de alcohol, así como depositar la basura en los contenedores instalados.

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En días previos, el Gobierno de México decidió suspender las clases en escuelas públicas y privadas capitalinas y pidió que el sector público promueva el teletrabajo de sus empleados durante el martes 30 de junio con motivo del próximo partido del Tricolor.

La selección mexicana se medirá este martes a Ecuador en partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como estadio Azteca, que alberga su tercera justa mundialista. El partido se jugará a las 19:00 hora local (01:00 GMT del miércoles). EFE

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