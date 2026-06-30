Getafe-Barcelona, Real Madrid-Deportivo y Betis-Atlético, en la última jornada 2026-27

Madrid, 30 jun (EFE).- El Barcelona visitará al Getafe, el Real Madrid recibirá al Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid se desplazará a Sevilla para jugar contra el Betis en la última jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, según el sorteo este martes del calendario.

Además, la última cita, prevista para el fin de semana del 30 de mayo de 2027, se completa con el Athletic Club-Rayo Vallecano, el Elche-Racing de Santander, el Espanyol-Alavés, el Levante-Celta, el Málaga-Sevilla, el Osasuna-Valencia y el Real Sociedad-Villarreal. EFE

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