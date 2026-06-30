El novio de Ayuso declara como testigo en la causa de Miguel Ángel Rodríguez

Madrid, 30 jun (EFE).- Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, declara este martes como testigo ante la jueza que investiga si el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, incurrió en revelación de secretos al enviar datos de periodistas a un chat, junto a una foto que aquel le envió.

A las nueve de la mañana le ha citado la titular de la Sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, a la que el PSOE pidió esta testifical después de Miguel Ángel Rodríguez declarase que reconoció a dos periodistas del diario 'El País' en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

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En un auto dictado el pasado 26 de mayo, la jueza argumentó que para determinar de qué fuente de información parten los datos personales y de imagen de los dos periodistas afectados es "necesaria, proporcional y pertinente" tomar declaración a Gónzalez Amador como testigo.

Destacó que los informadores admitieron que la policía que les identificó "no les realizó ninguna captura de imagen", que la fotografía enviada por Miguel Ángel Rodríguez "se encuentra, claramente realizada desde una posición de altura" o que en el medio de ambos periodistas figura su imagen y reseña.

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Según la denuncia que investiga la magistrada, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

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Miguel Ángel Rodríguez negó ante la jueza que la Policía le diese esos datos.

Al llegar al juzgado indicó que fue "un vecino enfadado" quien le envió la foto de los informadores, si bien al salir, media hora después, precisó que fue la pareja de la presidenta madrileña quien se la remitió. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", dijo.

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El jefe de gabinete de Díaz Ayuso subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional. EFE