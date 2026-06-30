Carlos Bohórquez, nuevo presidente de la Asociación de Criadores de Pura Raza Española

Sevilla, 30 jun (EFE).- Carlos Bohórquez Domecq fue elegido este martes nuevo presidente de la Real Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) para los próximos cuatro años, hasta 2030, en la quincuagésima tercera asamblea general de esta organización celebrada en Sevilla.

El ganadero jerezano obtuvo 262 votos, se impuso por una amplia mayoría a la otra candidatura, liderada por Gregorio Aranda Lamas, y destacó que afronta este nuevo mandato con el compromiso de reforzar la representación del colectivo ganadero y continuar impulsando el desarrollo del sector del Pura Raza Española (PRE).

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Bohórquez aseguró que su prioridad será "seguir trabajando para el ganadero y criador, socio de ANCCE", en una etapa marcada por la innovación tecnológica y la proyección internacional, situar al asociado "en el centro de la estrategia" y apostar "por la modernización de los concursos morfológicos mediante la incorporación de inteligencia artificial, modelos digitales y entornos virtuales en 3D".

Entre los principales ejes de actuación figuran la disputa en España del Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, el impulso al Laboratorio de Genética Molecular y Genómica como una nueva vía de ingresos para la asociación, el fortalecimiento de la comercialización a través de canales propios y una gestión integral y más eficiente del SICAB.

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La asamblea general de esta entidad también ratificó la gestión del ejercicio 2025 y aprobó las cuentas anuales y el presupuesto para 2026, que asciende a 5 millones de euros.

En el ámbito deportivo, la ANCCE continúa avanzando en el rediseño de su estrategia de competición con la puesta en marcha de nuevos circuitos nacionales y el impulso de los Equipos PRE en disciplinas como la Doma Clásica y la Equitación de Trabajo en competiciones internacionales, incluyendo los Mundiales de Caballos Jóvenes de Doma Clásica y de Equitación de Trabajo.

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Paralelamente, según el comunicado, la asociación reforzará la promoción del caballo de Pura Raza Española dentro y fuera de España para consolidar las marcas ANCCE, PRE y SICAB, con presencia activa en ferias y eventos ecuestres nacionales e internacionales, y campañas de comunicación en mercados estratégicos como Estados Unidos y Alemania.

La asamblea también designó 'Socios de Honor 2026' a los ganaderos Fernando Vara Muñoz-Casillas, a título póstumo, y al nicaragüense Iván Rizos López, y acordó la celebración de la trigésima sexta edición del Salón Internacional del Caballo (SICAB 2026), Campeonato del Mundo del Caballo Español, entre el 17 y el 22 de noviembre en Sevilla. EFE

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