Calendario de la temporada 2026/27

Madrid, 30 jun (EFE).-
- Jornada 1 (16/08/2026)
Almería-Eldense
Andorra-Ceuta
Burgos-Córdoba
Cádiz-Celta Fortuna
Eibar-Tenerife
Girona-Leganés
Las Palmas-Albacete
Mallorca-Valladolid
Oviedo-Granada
Real Sociedad B-Castellón
Sporting Gijón-Sabadell
- Jornada 2 (23/08/2026)
Albacete-Real Sociedad "B"
Castellón-Sabadell
Celta Fortuna-Andorra
Ceuta- Las Palmas
Córdoba-Girona
Eibar- Valladolid
Eldense-Cádiz
Granada-Mallorca
Oviedo-Leganés
Sporting Gijón-Burgos
Tenerife-Almería
- Jornada 3 (30/08/2026)
Albacete-Oviedo
Andorra-Eibar
Burgos-Real Sociedad B
Cádiz-Valladolid
Celta Fortuna-Castellón
Córdoba-Granada
Girona-Las Palmas
Leganés-Eldense
Mallorca-Ceuta
Sabadell-Almería
Tenerife-Sporting Gijón
- Jornada 4 (06/09/2026)
Almería-Cádiz
Castellón-Albacete
Ceuta-Celta Fortuna
Eibar-Granada
Eldense-Mallorca
Las Palmas-Leganés
Oviedo-Burgos
Real Sociedad B-Tenerife
Sabadell-Córdoba
Sporting Gijón-Girona
Valladolid-Andorra
- Jornada 5 (13/09/2026)
Andorra-Real Sociedad B
Burgos-Ceuta
Cádiz-Las Palmas
Celta Fortuna-Eibar
Córdoba-Almería
Girona-Castellón
Granada-Albacete
Mallorca-Sabadell
Sporting Gijón-Eldense
Tenerife-Leganés
Valladolid-Oviedo
- Jornada 6 (20/09/2026)
Albacete-Córdoba
Almería-Celta Fortuna
Andorra-Sporting Gijón
Cádiz-Girona
Castellón-Tenerife
Ceuta-Valladolid
Eldense-Eibar
Leganés-Granada
Las Palmas-Burgos
Real Sociedad B-Mallorca
Sabadell-Oviedo
- Jornada 7 (27/09/2026)
Burgos-Eldense
Celta Fortuna-Sabadell
Ceuta-Real Sociedad B
Eibar-Las Palmas
Girona-Albacete
Granada-Andorra
Leganés-Castellón
Mallorca-Almería
Oviedo-Sporting Gijón
Tenerife-Cádiz
Valladolid-Córdoba
- Jornada 8 (04/10/2026)
Albacete-Eibar
Almería-Burgos
Cádiz-Leganés
Castellón-Ceuta
Córdoba-Tenerife
Eldense-Oviedo
Girona-Mallorca
Las Palmas-Valladolid
Real Sociedad B-Granada
Sabadell-Andorra
Sporting Gijón-Celta Fortuna
- Jornada 9 (11/10/2026)
Almería-Leganés
Andorra-Castellón
Burgos-Granada
Cádiz-Sporting Gijón
Celta Fortuna-Real Sociedad B
Ceuta-Sabadell
Eldense-Córdoba
Mallorca-Las Palmas
Oviedo-Eibar
Tenerife-Girona
Valladolid-Albacete
- Jornada 10 (18/10/2026)
Burgos-Sabadell
Celta Fortuna-Tenerife
Ceuta-Oviedo
Eibar-Mallorca
Girona-Andorra
Granada-Cádiz
Leganés-Córdoba
Las Palmas-Castellón
Real Sociedad B-Almería
Sporting Gijón-Albacete
Valladolid- Eldense
- Jornada 11 (25/10/2026)
Albacete-Eldense
Almería-Oviedo
Andorra-Burgos
Cádiz-Ceuta
Castellón-Sporting Gijón
Córdoba-Eibar
Girona-Celta Fortuna
Granada-Valladolid
Leganés Mallorca
Las Palmas-Real Sociedad B
Sabadell-Tenerife
- Jornada 12 (01/11/2026)
Albacete-Sabadell
Burgos-Castellón
Celta Fortuna-Córdoba
Ceuta-Sporting Gijón
Eibar-Almería
Eldense-Granada
Mallorca-Cádiz
Oviedo-Las Palmas
Real Sociedad B-Girona
Tenerife-Andorra
Valladolid-Leganés
- Jornada 13 (08/11/2026)
Andorra-Mallorca
Burgos-Celta Fortuna
Cádiz-Oviedo
Castellón-Eibar
Córdoba-Ceuta
Girona-Almería
Granada-Tenerife
Leganés-Albacete
Las Palmas-Eldense
Sabadell-Real Sociedad B
Sporting Gijón-Valladolid
- Jornada 14 (15/11/2026)
Albacete-Celta Fortuna
Almería-Andorra
Eibar-Cádiz
Eldense-Sabadell
Granada-Las Palmas
Leganés-Burgos
Mallorca-Córdoba
Oviedo-Girona
Real Sociedad B-Sporting Gijón
Tenerife-Ceuta
Valladolid-Castellón
- Jornada 15 (22/11/2026)
Andorra-Leganés
Burgos-Albacete
Castellón-Eldense
Celta Fortuna-Valladolid
Ceuta-Almería
Córdoba-Oviedo
Girona-Eibar
Real Sociedad B-Cádiz
Sabadell-Granada
Sporting Gijón-Las Palmas
Tenerife-Mallorca
- Jornada 16 (29/11/2026)
Albacete-Tenerife
Almería-Sporting Gijón
Cádiz-Córdoba
Eibar-Burgos
Eldense-Girona
Granada-Ceuta
Leganés-Sabadell
Las Palmas-Andorra
Mallorca-Castellón
Oviedo-Celta Fortuna
Valladolid-Real Sociedad B
- Jornada 17 (06/12/2026)
Andorra-Oviedo
Burgos-Cádiz
Castellón-Almería
Celta Fortuna-Mallorca
Ceuta-Albacete
Córdoba-Las Palmas
Girona-Valladolid
Real Sociedad B-Leganés
Sabadell-Eibar
Sporting de Gijón-Granada
Tenerife-Eldense
- Jornada 18 (13/12/2026)
Almería-Albacete
Cádiz-Sabadell
Córdoba-Castellón
Eibar-Sporting Gijón
Eldense-Andorra
Granada-Girona
Leganés-Ceuta
Las Palmas-Celta Fortuna
Mallorca-Burgos
Oviedo-Real Sociedad B
Valladolid-Tenerife
- Jornada 19 (20/12/2026)
Albacete-Mallorca
Almería-Valladolid
Andorra-Cádiz
Burgos-Girona
Castellón-Granada
Celta Fortuna-Eldense
Ceuta-Eibar
Real Sociedad B-Córdoba
Sabadell-Las Palmas
Sporting Gijón-Leganés
Tenerife-Oviedo
- Jornada 20 (03/01/2027)
Cádiz-Albacete
Córdoba-Andorra
Eibar-Real Sociedad B
Eldense-Ceuta
Girona-Sabadell
Granada-Almería
Leganés-Celta Fortuna
Las Palmas-Tenerife
Mallorca-Sporting Gijón
Oviedo-Castellón
Valladolid-Burgos
- Jornada 21 (10/01/2027)
Albacete-Andorra
Almería-Las Palmas
Castellón-Cádiz
Celta Fortuna-Granada
Ceuta-Girona
Leganés-Eibar
Mallorca-Oviedo
Real Sociedad B-Eldense
Sabadell-Real Valladolid
Sporting Gijón-Córdoba
Tenerife-Burgos
- Jornada 22 (17/01/2027)
Andorra-Tenerife
Burgos-Sporting Gijón
Cádiz-Mallorca
Castellón-Leganés
Córdoba-Sabadell
Eibar-Celta Fortuna
Eldense-Albacete
Granada-Real Sociedad B
Las Palmas-Girona
Oviedo-Almería
Valladolid-Ceuta
- Jornada 23 (24/01/2027)
Albacete-Granada
Almería-Córdoba
Cádiz-Eldense
Celta Fortuna-Burgos
Girona-Oviedo
Leganés-Valladolid
Mallorca-Andorra
Real Sociedad B-Las Palmas
Sabadell-Ceuta
Sporting Gijón-Castellón
Tenerife-Eibar
- Jornada 24 (31/01/2027)
Andorra-Almería
Burgos-Leganés
Ceuta-Tenerife
Córdoba-Mallorca
Eibar-Albacete
Eldense-Castellón
Girona-Real Sociedad B
Granada-Sabadell
Las Palmas-Sporting Gijón
Oviedo-Cádiz
Valladolid-Celta Fortuna
- Jornada 25 (07/02/2027)
Albacete-Valladolid
Almería-Eibar
Castellón-Las Palmas
Celta Fortuna-Girona
Córdoba-Cádiz
Leganés-Oviedo
Mallorca-Eldense
Real Sociedad B-Andorra
Sabadell-Burgos
Sporting Gijón-Ceuta
Tenerife-Granada
- Jornada 26 (14/02/2027)
Albacete-Castellón
Andorra-Celta Fortuna
Burgos-Almería
Cádiz-Real Sociedad B
Ceuta-Mallorca
Eldense-Tenerife
Girona-Córdoba
Granada-Leganés
Las Palmas-Eibar
Oviedo-Sabadell
Valladolid-Sporting Gijón
- Jornada 27 (21/02/2027)
Almería-Ceuta
Castellón-Girona
Celta Fortuna-Las Palmas
Córdoba-Burgos
Eibar-Oviedo
Leganés-Cádiz
Mallorca-Granada
Real Sociedad B-Valladolid
Sabadell-Eldense
Sporting Gijón-Andorra
Tenerife-Albacete
- Jornada 28 (28/02/2027)
Albacete-Burgos
Cádiz-Almería
Castellón-Andorra
Ceuta-Leganés
Eldense-Celta Fortuna
Girona-Sporting Gijón
Granada-Córdoba
Las Palmas-Sabadell
Mallorca-Real Sociedad B
Oviedo-Tenerife
Valladolid-Eibar
- Jornada 29 (07/03/2027)
Almería-Castellón
Andorra-Girona
Burgos-Mallorca
Celta Fortuna-Oviedo
Córdoba-Valladolid
Eibar-Eldense
Leganés-Tenerife
Las Palmas-Granada
Real Sociedad B-Ceuta
Sabadell-Albacete
Sporting Gijón-Cádiz
- Jornada 30 (14/03/2027)
Albacete-Las Palmas
Cádiz-Granada
Castellón-Celta Fortuna
Ceuta-Andorra
Eldense-Sporting Gijón
Girona-Burgos
Mallorca-Leganés
Oviedo-Córdoba
Real Sociedad B-Eibar
Tenerife-Sabadell
Valladolid-Almería
- Jornada 31 (21/03/2027)
Almería-Real Sociedad B
Andorra-Albacete
Burgos-Tenerife
Córdoba-Eldense
Eibar-Ceuta
Granada-Castellón
Leganés-Girona
Las Palmas-Oviedo
Sabadell-Celta Fortuna
Sporting Gijón-Mallorca
Valladolid-Cádiz
- Jornada 32 (28/03/2027)
Albacete-Almería
Castellón-Córdoba
Celta Fortuna-Sporting Gijón
Ceuta-Granada
Eibar-Andorra
Eldense-Leganés
Girona-Cádiz
Oviedo-Valladolid
Real Sociedad B-Burgos
Sabadell-Mallorca
Tenerife-Las Palmas
- Jornada 33 (04/04/2027)
Andorra-Eldense
Burgos-Oviedo
Cádiz-Castellón
Córdoba-Celta Fortuna
Granada-Eibar
Leganés-Almería
Las Palmas-Ceuta
Mallorca-Girona
Real Sociedad B-Albacete
Sporting Gijón-Tenerife
Valladolid-Sabadell
- Jornada 34 (11/04/2027)
Albacete-Ceuta
Almería-Tenerife
Andorra-Valladolid
Castellón-Burgos
Celta Fortuna-Cádiz
Eibar-Córdoba
Girona-Granada
Las Palmas-Mallorca
Oviedo-Eldense
Sabadell-Leganés
Sporting Gijón-Real Sociedad B
- Jornada 35 (18/04/2027)
Cádiz-Andorra
Celta Fortuna-Almería
Ceuta-Castellón
Córdoba-Albacete
Eldense-Burgos
Granada-Oviedo
Leganés-Las Palmas
Mallorca-Eibar
Sabadell-Sporting Gijón
Tenerife-Real Sociedad B
Valladolid-Girona
- Jornada 36 (25/04/2027)
Albacete-Leganés
Almería-Granada
Andorra-Córdoba
Burgos-Valladolid
Castellón-Mallorca
Ceuta-Eldense
Eibar-Sabadell
Girona-Tenerife
Las Palmas-Cádiz
Real Sociedad B-Celta Fortuna
Sporting Gijón-Real Oviedo
- Jornada 37 (02/05/2027)
Andorra-Las Palmas
Cádiz-Eibar
Celta Fortuna-Ceuta
Córdoba-Real Sociedad B
Eldense-Almería
Granada-Burgos
Leganés-Sporting Gijón
Oviedo-Albacete
Sabadell-Girona
Tenerife-Castellón
Valladolid-Mallorca
- Jornada 38 (09/05/2027)
Albacete-Girona
Almería-Sabadell
Burgos-Andorra
Castellón-Valladolid
Ceuta-Cádiz
Eibar-Leganés
Eldense-Las Palmas
Granada-Sporting Gijón
Mallorca-Celta Fortuna
Real Sociedad B-Oviedo
Tenerife-Córdoba
- Jornada 39 (16/05/2027)
Andorra-Sabadell
Cádiz-Burgos
Castellón-Real Sociedad B
Celta Fortuna-Albacete
Córdoba-Leganés
Girona-Eldense
Las Palmas-Almería
Mallorca-Tenerife
Oviedo-Ceuta
Sporting Gijón-Eibar
Valladolid-Granada
- Jornada 40 (23/05/2027)
Albacete-Sporting Gijón
Almería-Girona
Burgos-Las Palmas
Ceuta-Córdoba
Eibar-Castellón
Eldense-Real Sociedad B
Granada-Celta Fortuna
Leganés-Andorra
Oviedo-Mallorca
Sabadell-Cádiz
Tenerife-Valladolid
- Jornada 41 (30/05/2027)
Andorra-Granada
Burgos-Eibar
Cádiz-Tenerife
Castellón-Oviedo
Celta Fortuna-Leganés
Eldense-Valladolid
Girona-Ceuta
Las Palmas-Córdoba
Mallorca-Albacete
Real Sociedad B-Sabadell
Sporting Gijón-Almería
- Jornada 42 (06/06/2027)
Albacete-Cádiz
Almería-Mallorca
Ceuta-Burgos
Córdoba-Sporting Gijón
Eibar-Girona
Granada-Eldense
Leganés-Real Sociedad B
Oviedo-Andorra
Sabadell-Castellón
Tenerife-Celta Fortuna
Valladolid-Las Palmas. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD