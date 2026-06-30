Espana agencias

Calendario de la temporada 2026/27

Guardar
Google icon

Madrid, 30 jun (EFE).-

- Jornada 1 (16/08/2026)

Almería-Eldense

Andorra-Ceuta

Burgos-Córdoba

Cádiz-Celta Fortuna

Eibar-Tenerife

Girona-Leganés

Las Palmas-Albacete

Mallorca-Valladolid

Oviedo-Granada

Real Sociedad B-Castellón

Sporting Gijón-Sabadell

- Jornada 2 (23/08/2026)

Albacete-Real Sociedad "B"

Castellón-Sabadell

Celta Fortuna-Andorra

Ceuta- Las Palmas

Córdoba-Girona

Eibar- Valladolid

Eldense-Cádiz

Granada-Mallorca

Oviedo-Leganés

Sporting Gijón-Burgos

Tenerife-Almería

- Jornada 3 (30/08/2026)

Albacete-Oviedo

Andorra-Eibar

Burgos-Real Sociedad B

Cádiz-Valladolid

Celta Fortuna-Castellón

Córdoba-Granada

Girona-Las Palmas

Leganés-Eldense

Mallorca-Ceuta

Sabadell-Almería

Tenerife-Sporting Gijón

- Jornada 4 (06/09/2026)

Almería-Cádiz

Castellón-Albacete

Ceuta-Celta Fortuna

Eibar-Granada

Eldense-Mallorca

Las Palmas-Leganés

Oviedo-Burgos

Real Sociedad B-Tenerife

Sabadell-Córdoba

Sporting Gijón-Girona

Valladolid-Andorra

- Jornada 5 (13/09/2026)

Andorra-Real Sociedad B

Burgos-Ceuta

Cádiz-Las Palmas

Celta Fortuna-Eibar

Córdoba-Almería

Girona-Castellón

Granada-Albacete

Mallorca-Sabadell

Sporting Gijón-Eldense

Tenerife-Leganés

Valladolid-Oviedo

- Jornada 6 (20/09/2026)

Albacete-Córdoba

Almería-Celta Fortuna

Andorra-Sporting Gijón

Cádiz-Girona

Castellón-Tenerife

Ceuta-Valladolid

Eldense-Eibar

Leganés-Granada

Las Palmas-Burgos

Real Sociedad B-Mallorca

Sabadell-Oviedo

- Jornada 7 (27/09/2026)

Burgos-Eldense

Celta Fortuna-Sabadell

Ceuta-Real Sociedad B

Eibar-Las Palmas

Girona-Albacete

Granada-Andorra

Leganés-Castellón

Mallorca-Almería

Oviedo-Sporting Gijón

Tenerife-Cádiz

Valladolid-Córdoba

- Jornada 8 (04/10/2026)

Albacete-Eibar

Almería-Burgos

Cádiz-Leganés

Castellón-Ceuta

Córdoba-Tenerife

Eldense-Oviedo

Girona-Mallorca

Las Palmas-Valladolid

Real Sociedad B-Granada

Sabadell-Andorra

Sporting Gijón-Celta Fortuna

- Jornada 9 (11/10/2026)

Almería-Leganés

Andorra-Castellón

Burgos-Granada

Cádiz-Sporting Gijón

Celta Fortuna-Real Sociedad B

Ceuta-Sabadell

Eldense-Córdoba

Mallorca-Las Palmas

Oviedo-Eibar

Tenerife-Girona

Valladolid-Albacete

- Jornada 10 (18/10/2026)

Burgos-Sabadell

Celta Fortuna-Tenerife

Ceuta-Oviedo

Eibar-Mallorca

Girona-Andorra

Granada-Cádiz

Leganés-Córdoba

Las Palmas-Castellón

Real Sociedad B-Almería

Sporting Gijón-Albacete

Valladolid- Eldense

- Jornada 11 (25/10/2026)

Albacete-Eldense

Almería-Oviedo

Andorra-Burgos

Cádiz-Ceuta

Castellón-Sporting Gijón

Córdoba-Eibar

Girona-Celta Fortuna

Granada-Valladolid

Leganés Mallorca

Las Palmas-Real Sociedad B

Sabadell-Tenerife

- Jornada 12 (01/11/2026)

Albacete-Sabadell

Burgos-Castellón

Celta Fortuna-Córdoba

Ceuta-Sporting Gijón

Eibar-Almería

Eldense-Granada

Mallorca-Cádiz

Oviedo-Las Palmas

Real Sociedad B-Girona

Tenerife-Andorra

Valladolid-Leganés

- Jornada 13 (08/11/2026)

Andorra-Mallorca

Burgos-Celta Fortuna

Cádiz-Oviedo

Castellón-Eibar

Córdoba-Ceuta

Girona-Almería

Granada-Tenerife

Leganés-Albacete

Las Palmas-Eldense

Sabadell-Real Sociedad B

Sporting Gijón-Valladolid

- Jornada 14 (15/11/2026)

Albacete-Celta Fortuna

Almería-Andorra

Eibar-Cádiz

Eldense-Sabadell

Granada-Las Palmas

Leganés-Burgos

Mallorca-Córdoba

Oviedo-Girona

Real Sociedad B-Sporting Gijón

Tenerife-Ceuta

Valladolid-Castellón

- Jornada 15 (22/11/2026)

Andorra-Leganés

Burgos-Albacete

Castellón-Eldense

Celta Fortuna-Valladolid

Ceuta-Almería

Córdoba-Oviedo

Girona-Eibar

Real Sociedad B-Cádiz

Sabadell-Granada

Sporting Gijón-Las Palmas

Tenerife-Mallorca

- Jornada 16 (29/11/2026)

Albacete-Tenerife

Almería-Sporting Gijón

Cádiz-Córdoba

Eibar-Burgos

Eldense-Girona

Granada-Ceuta

Leganés-Sabadell

Las Palmas-Andorra

Mallorca-Castellón

Oviedo-Celta Fortuna

Valladolid-Real Sociedad B

- Jornada 17 (06/12/2026)

Andorra-Oviedo

Burgos-Cádiz

Castellón-Almería

Celta Fortuna-Mallorca

Ceuta-Albacete

Córdoba-Las Palmas

Girona-Valladolid

Real Sociedad B-Leganés

Sabadell-Eibar

Sporting de Gijón-Granada

Tenerife-Eldense

- Jornada 18 (13/12/2026)

Almería-Albacete

Cádiz-Sabadell

Córdoba-Castellón

Eibar-Sporting Gijón

Eldense-Andorra

Granada-Girona

Leganés-Ceuta

Las Palmas-Celta Fortuna

Mallorca-Burgos

Oviedo-Real Sociedad B

Valladolid-Tenerife

- Jornada 19 (20/12/2026)

Albacete-Mallorca

Almería-Valladolid

Andorra-Cádiz

Burgos-Girona

Castellón-Granada

Celta Fortuna-Eldense

Ceuta-Eibar

Real Sociedad B-Córdoba

Sabadell-Las Palmas

Sporting Gijón-Leganés

Tenerife-Oviedo

- Jornada 20 (03/01/2027)

Cádiz-Albacete

Córdoba-Andorra

Eibar-Real Sociedad B

Eldense-Ceuta

Girona-Sabadell

Granada-Almería

Leganés-Celta Fortuna

Las Palmas-Tenerife

Mallorca-Sporting Gijón

Oviedo-Castellón

Valladolid-Burgos

- Jornada 21 (10/01/2027)

Albacete-Andorra

Almería-Las Palmas

Castellón-Cádiz

Celta Fortuna-Granada

Ceuta-Girona

Leganés-Eibar

Mallorca-Oviedo

Real Sociedad B-Eldense

Sabadell-Real Valladolid

Sporting Gijón-Córdoba

Tenerife-Burgos

- Jornada 22 (17/01/2027)

Andorra-Tenerife

Burgos-Sporting Gijón

Cádiz-Mallorca

Castellón-Leganés

Córdoba-Sabadell

Eibar-Celta Fortuna

Eldense-Albacete

Granada-Real Sociedad B

Las Palmas-Girona

Oviedo-Almería

Valladolid-Ceuta

- Jornada 23 (24/01/2027)

Albacete-Granada

Almería-Córdoba

Cádiz-Eldense

Celta Fortuna-Burgos

Girona-Oviedo

Leganés-Valladolid

Mallorca-Andorra

Real Sociedad B-Las Palmas

Sabadell-Ceuta

Sporting Gijón-Castellón

Tenerife-Eibar

- Jornada 24 (31/01/2027)

Andorra-Almería

Burgos-Leganés

Ceuta-Tenerife

Córdoba-Mallorca

Eibar-Albacete

Eldense-Castellón

Girona-Real Sociedad B

Granada-Sabadell

Las Palmas-Sporting Gijón

Oviedo-Cádiz

Valladolid-Celta Fortuna

- Jornada 25 (07/02/2027)

Albacete-Valladolid

Almería-Eibar

Castellón-Las Palmas

Celta Fortuna-Girona

Córdoba-Cádiz

Leganés-Oviedo

Mallorca-Eldense

Real Sociedad B-Andorra

Sabadell-Burgos

Sporting Gijón-Ceuta

Tenerife-Granada

- Jornada 26 (14/02/2027)

Albacete-Castellón

Andorra-Celta Fortuna

Burgos-Almería

Cádiz-Real Sociedad B

Ceuta-Mallorca

Eldense-Tenerife

Girona-Córdoba

Granada-Leganés

Las Palmas-Eibar

Oviedo-Sabadell

Valladolid-Sporting Gijón

- Jornada 27 (21/02/2027)

Almería-Ceuta

Castellón-Girona

Celta Fortuna-Las Palmas

Córdoba-Burgos

Eibar-Oviedo

Leganés-Cádiz

Mallorca-Granada

Real Sociedad B-Valladolid

Sabadell-Eldense

Sporting Gijón-Andorra

Tenerife-Albacete

- Jornada 28 (28/02/2027)

Albacete-Burgos

Cádiz-Almería

Castellón-Andorra

Ceuta-Leganés

Eldense-Celta Fortuna

Girona-Sporting Gijón

Granada-Córdoba

Las Palmas-Sabadell

Mallorca-Real Sociedad B

Oviedo-Tenerife

Valladolid-Eibar

- Jornada 29 (07/03/2027)

Almería-Castellón

Andorra-Girona

Burgos-Mallorca

Celta Fortuna-Oviedo

Córdoba-Valladolid

Eibar-Eldense

Leganés-Tenerife

Las Palmas-Granada

Real Sociedad B-Ceuta

Sabadell-Albacete

Sporting Gijón-Cádiz

- Jornada 30 (14/03/2027)

Albacete-Las Palmas

Cádiz-Granada

Castellón-Celta Fortuna

Ceuta-Andorra

Eldense-Sporting Gijón

Girona-Burgos

Mallorca-Leganés

Oviedo-Córdoba

Real Sociedad B-Eibar

Tenerife-Sabadell

Valladolid-Almería

- Jornada 31 (21/03/2027)

Almería-Real Sociedad B

Andorra-Albacete

Burgos-Tenerife

Córdoba-Eldense

Eibar-Ceuta

Granada-Castellón

Leganés-Girona

Las Palmas-Oviedo

Sabadell-Celta Fortuna

Sporting Gijón-Mallorca

Valladolid-Cádiz

- Jornada 32 (28/03/2027)

Albacete-Almería

Castellón-Córdoba

Celta Fortuna-Sporting Gijón

Ceuta-Granada

Eibar-Andorra

Eldense-Leganés

Girona-Cádiz

Oviedo-Valladolid

Real Sociedad B-Burgos

Sabadell-Mallorca

Tenerife-Las Palmas

- Jornada 33 (04/04/2027)

Andorra-Eldense

Burgos-Oviedo

Cádiz-Castellón

Córdoba-Celta Fortuna

Granada-Eibar

Leganés-Almería

Las Palmas-Ceuta

Mallorca-Girona

Real Sociedad B-Albacete

Sporting Gijón-Tenerife

Valladolid-Sabadell

- Jornada 34 (11/04/2027)

Albacete-Ceuta

Almería-Tenerife

Andorra-Valladolid

Castellón-Burgos

Celta Fortuna-Cádiz

Eibar-Córdoba

Girona-Granada

Las Palmas-Mallorca

Oviedo-Eldense

Sabadell-Leganés

Sporting Gijón-Real Sociedad B

- Jornada 35 (18/04/2027)

Cádiz-Andorra

Celta Fortuna-Almería

Ceuta-Castellón

Córdoba-Albacete

Eldense-Burgos

Granada-Oviedo

Leganés-Las Palmas

Mallorca-Eibar

Sabadell-Sporting Gijón

Tenerife-Real Sociedad B

Valladolid-Girona

- Jornada 36 (25/04/2027)

Albacete-Leganés

Almería-Granada

Andorra-Córdoba

Burgos-Valladolid

Castellón-Mallorca

Ceuta-Eldense

Eibar-Sabadell

Girona-Tenerife

Las Palmas-Cádiz

Real Sociedad B-Celta Fortuna

Sporting Gijón-Real Oviedo

- Jornada 37 (02/05/2027)

Andorra-Las Palmas

Cádiz-Eibar

Celta Fortuna-Ceuta

Córdoba-Real Sociedad B

Eldense-Almería

Granada-Burgos

Leganés-Sporting Gijón

Oviedo-Albacete

Sabadell-Girona

Tenerife-Castellón

Valladolid-Mallorca

- Jornada 38 (09/05/2027)

Albacete-Girona

Almería-Sabadell

Burgos-Andorra

Castellón-Valladolid

Ceuta-Cádiz

Eibar-Leganés

Eldense-Las Palmas

Granada-Sporting Gijón

Mallorca-Celta Fortuna

Real Sociedad B-Oviedo

Tenerife-Córdoba

- Jornada 39 (16/05/2027)

Andorra-Sabadell

Cádiz-Burgos

Castellón-Real Sociedad B

Celta Fortuna-Albacete

Córdoba-Leganés

Girona-Eldense

Las Palmas-Almería

Mallorca-Tenerife

Oviedo-Ceuta

Sporting Gijón-Eibar

Valladolid-Granada

- Jornada 40 (23/05/2027)

Albacete-Sporting Gijón

Almería-Girona

Burgos-Las Palmas

Ceuta-Córdoba

Eibar-Castellón

Eldense-Real Sociedad B

Granada-Celta Fortuna

Leganés-Andorra

Oviedo-Mallorca

Sabadell-Cádiz

Tenerife-Valladolid

- Jornada 41 (30/05/2027)

Andorra-Granada

Burgos-Eibar

Cádiz-Tenerife

Castellón-Oviedo

Celta Fortuna-Leganés

Eldense-Valladolid

Girona-Ceuta

Las Palmas-Córdoba

Mallorca-Albacete

Real Sociedad B-Sabadell

Sporting Gijón-Almería

- Jornada 42 (06/06/2027)

Albacete-Cádiz

Almería-Mallorca

Ceuta-Burgos

Córdoba-Sporting Gijón

Eibar-Girona

Granada-Eldense

Leganés-Real Sociedad B

Oviedo-Andorra

Sabadell-Castellón

Tenerife-Celta Fortuna

Valladolid-Las Palmas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

La madrileña tendrá que superar todavía la gala 0 para formar parte de la primera edición del formato en Estados Unidos

Una española se cuela entre los concursantes de ‘Operación Triunfo USA’ y será juzgada por David Bisbal: Amalia Martos, actriz y cantante de 18 años

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 5

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

Los expertos insisten en que una de las claves más definidas es la forma en que procesamos estas caídas, ya que marca la diferencia entre un tropiezo temporal y una carga prolongada en el tiempo

Las 8 claves para recuperarte de un fracaso crónico doloroso según la psicología

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo

El queísmo consiste en la supresión indebida de una preposición delante de “que”

“En caso de que” o “en caso que”: el error que muchos cometen y quizá te hace queísta sin saberlo

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea autoriza por primera vez operaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas de mercancías no peligrosas en zonas pobladas

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

Marlaska admite ahora que la directora de la Guardia Civil sí le habló de una reunión con Leire Díez: “Le llamó la atención y no en positivo”

El Supremo propone llevar a la justicia europea la regularización de migrantes por posible “colisión” con la normativa de la UE

Los dos excursionistas que han testificado en el juicio de Jonathan Andic aseguran que lo encontraron en “shock” poco después de la caída de su padre

ECONOMÍA

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

La jubilación de los funcionarios ‘privilegiados’: quiénes pueden retirarse a los 60 años y con pensiones más altas que el resto

Está permitido aparcar un coche y una moto en la misma plaza de garaje, pero la comunidad de vecinos puede prohibirlo: esto es lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal

Despiden a una camarera en periodo de prueba y la empresa tiene que pagarle 60.0000 euros: solo trabajó cinco días

DEPORTES

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick

La crítica de Jürgen Klopp tras la eliminación de Alemania que pone en jaque a la Premier y el título de Arteta: “Si eso es gol anulado, el Arsenal no sería campeón”

Álvaro Fidalgo, el español nacionalizado con México que está disputando su primer Mundial y es canterano del Real Madrid