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Beccacece dice que Ecuador tiene la rebeldía necesaria para derrotar a México

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México, 29 jun (EFE).- El argentino Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, afirmó este lunes que su equipo cuenta con la rebeldía necesaria para superar el ambiente adverso que les espera en el juego de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante México.

"Va a ser un partido muy exigente. Ellos van a hacer valer que son locales, son un equipo muy físico y técnico, así que nosotros debemos sacar a relucir nuestra fortaleza y rebeldía; tenemos un equipo joven pero de gran personalidad y carácter que está dispuesto a hacer historia. Confío en que mis guerreros van a combatir", afirmó el técnico.

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La selección ecuatoriana chocará este martes con México en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como estadio Azteca, que alberga su tercera justa mundialista.

Beccacece destacó lo mostrado por la selección mexicana en la fase de grupos en la que terminó como líder del grupo A con nueve puntos y sin recibir anotaciones, que los colocó como uno de los mejores de la justa.

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"Sabemos del poderío que tiene México. No ha recibido goles, se ha mostrado como un rival de mucha exigencia, pero lo importante estará en lo que hagamos nosotros. Lo transcendental es que Ecuador pueda contagiarse de lo bueno que ha mostrado", señaló.

Para el estratega, el clima de tensión que generará la afición mexicana contra su equipo no afectará.

"México tiene una gran fortaleza en este mítico estadio, pero a nosotros siempre nos toca así; difícil. Lo tomamos con gran responsabilidad para estar a la altura de este desafío, mis futbolistas están acostumbrados a jugar en estos escenarios", apuntó.

Sebastián Beccacece puso como muestra de la fortaleza de los suyos el triunfo que obtuvieron en la última jornada de la fase de grupo sobre la selección alemana cuando todos los daban por muertos.

"Nos dieron por eliminados, dijeron que no le podíamos ganar a Alemania. Los papeles en el fútbol no existen, existe lo que pasa en la cancha, todo lo demás se olvida con el resultado. Hay poca memoria y análisis, así que no gasto energía en hablar de un favorito".

El timonel no perdió la oportunidad de señalar los retrasos que sufrieron en el vuelo y para llegar a su hotel de concentración en la capital mexicana, aunque dijo que no es un pretexto para no tener una buena actuación.

"Tuvimos un retraso de casi tres horas para llegar al hotel, no sé por qué terminó siendo un vuelo de casi nueve horas. Los partidos anteriores fueron exactos en las otras ciudades, todo había sido muy organizado, pero acá no ha sido igual. De todas maneras estamos bien listos para hacer historia", concluyó. EFE

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