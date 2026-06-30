Ballester y el amateur Alejandro de Castro se ganan plaza para el Abierto Británico

Redacción deportes, 30 jun (EFE).- El castellonense Josele Ballester y el amateur catalán Alejandro de Castro consiguieron sendas plazas para disputar la 154 edición del Abierto Británico, que se celebrará del 16 al 19 de julio, al quedar entre los cinco primeros en los cuatro torneos clasificatorios disputados este martes en el Reino Unido.

Con casi 290 golfistas en liza y cinco billetes en juego en cada una de las cuatro pruebas, consistentes en dos rondas de 18 hoyos, Ballester y De Castro quedaron segundo y tercero empatados en las competiciones que tuvieron como sedes los campos ingleses de West Lancashire y Burnham Berrow, respectivamente.

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De Castro, de 21 años, protagonizó la gran sorpresa al colarse como amateur en el último ‘major’ de la temporada, lo que supondrá su estreno en un grande.

El jugador nacido en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) afrontó el torneo después de que el pasado fin de semana se clasificara en sexta posición en el Campeonato de Europa individual masculino celebrado en Finlandia.

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De Castro cursa el cuarto año en la universidad californiana de Long Beach State, con la que juega la liga universitaria estadounidense, donde obtuvo su primera victoria el pasado mes de marzo.

Ballester, de 22 años y quien milita en LIV, la liga saudí, ya jugó el Abierto Británico en 2023 como amateur, por lo que será su segunda experiencia.

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Ambos se unen a Jon Rahm, Ángel Ayora y Eugenio Chacarra como los representantes españoles ya clasificados para el gran torneo británico.

Sergio García, Luis Masaveu, Ángel Hidalgo, Pablo Ereño, Rocco Repetto, Adri Arnaus y Sergio Jiménez también jugaron los clasificatorios, pero no se metieron entre los cinco primeros.

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Además de en West Lancashire y Burnham Berrow, los otros dos torneos se celebraron en los campos de Royal Cinque Ports y Dundonald Links.

Entre los veinte jugadores que han conseguido billete, están los estadounidenses Peter Uhlein, Caleb Surrant, el inglés Matthew Jordan y el sudafricano MJ Daffue. EFE

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