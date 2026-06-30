1-1. Países Bajos y Marruecos deciden el pase a octavos en los penaltis

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Las selecciones de Países Bajos y Marruecos igualaron 1-1 al término del tiempo reglamentario y del alargue de 30 minutos y definirán el pase a octavos de final del Mundial 2026 en la tanda de penaltis.

El ganador se citará en octavos con Canadá el próximo 4 de julio en Houston. EFE

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