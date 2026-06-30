0-0. Países Bajos y Marruecos empatan en Monterrey antes del descanso

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Las selecciones de Países Bajos y Marruecos empatan 0-0 al descanso de su partido que se juega en Monterrey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. EFE

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