0-0. Países Bajos y Marruecos empatan en Monterrey antes del descanso

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Las selecciones de Países Bajos y Marruecos empatan 0-0 al descanso de su partido que se juega en Monterrey por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. EFE
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de junio
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
¿Cuál es la temperatura promedio en Madrid?
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
Clima en Barcelona: temperatura y probabilidad de lluvia para este 30 de junio
Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo
Partidos del Mundial 2026, hoy 30 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final
Costa de Marfil-Noruega; Francia-Suecia y México-Ecuador serán los tres encuentros de la ronda eliminatoria
Paraguay da la campanada y elimina a Alemania en la tanda de penaltis para avanzar a octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo
La selección paraguaya resistió 120 minutos ante el dominio alemán y selló su clasificación tras una tanda en la que José María Canale convirtió el penalti decisivo
MÁS NOTICIAS