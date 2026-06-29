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Sánchez traslada su "más sentido pésame" a los familiares de la mujer asesinada en Sevilla

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Madrid, 29 jun (EFE).- El presidente del Gobiern, Pedro Sánchez, ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia y amigos de la mujer de 44 años asesinada, presuntamente por su pareja, este lunes en Mairena de Aljarafe (Sevilla).

Sánchez, a través de un mensaje publicado en su perfil de X, ha reivindicado: "Frente al terror machista, solo cabe más compromiso, más igualdad y más firmeza".

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"No estás sola", ha añadido, al tiempo que ha animado a aquellas personas que son "víctima o testigo de violencia machista" a que llamen al 016.

La víctima tenía un hijo menor de edad y no existían denuncias previas por violencia machista contra el agresor, ha informado este lunes el Ministerio de Igualdad en un comunicado en el que ha confirmado el asesinato machista.

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El número de mujeres asesinadas en 2026 asciende a 25, seis de ellas en Andalucía. Desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos, han sido asesinadas 1.366 mujeres. Además, el número de menores huérfanos por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 523 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "rotunda condena y absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista" y han trasladado su apoyo a familiares y amigos.

Ambas han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado la importancia de la implicación del entorno más cercano para detectar y comunicar posibles casos de violencia.

Fernández ha hecho un llamamiento a la unidad y al compromiso colectivo para combatir esta lacra y ha mostrado su rechazo "a quienes cuestionan la existencia de la violencia de género, la diluyen bajo denominaciones genéricas o restan gravedad" al problema.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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