Pedraz imputa a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y otras 24 personas en caso Leire

Madrid, 29 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno a 25 personas, entre las que figuran la presidenta de la Sepi, Belén Gualda. EFE

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