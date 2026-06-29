Noni Madueke destaca la importancia de Jude Bellingham y Harry Kane para Inglaterra

Kansas City (Estados Unidos), 29 jun (EFE).- El atacante inglés Noni Madueke destacó este lunes la importancia que el centrocampista Jude Bellingham y el goleador Harry Kane tienen para la selección de su país.

Así lo dijo en una conferencia de prensa llevada a cabo en la ciudad estadounidense de Kansas City, donde los dirigidos por Thomas Tuchel se preparan para el duelo del Mundial que disputarán el próximo miércoles 1 de julio ante República Democrática del Congo en Atlanta.

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"Creo que han sido los más decisivos", indicó Madueke, quien valoró cómo ambos asumen la responsabilidad.

Madueke agregó que en el último partido Bellingham estuvo "imparable" y subrayó que todos saben lo que Kane puede aportar al equipo a la hora de marcar goles.

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"Me alegra muchísimo que estén desplegando su mejor fútbol ​​y esperamos que esto continúe en las fases de eliminación, porque los necesitamos", apuntó el futbolista de Arsenal.

Por otra parte, se refirió al encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo, enmarcado en los dieciseisavos de final.

El atacante aseguró que será un partido difícil, subrayó que no se puede subestimar a ningún adversario y remarcó que su próximo adversario tiene fortalezas que intentará imponer sobre el terreno de juego.

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Finalmente, Madueke fue consultado por el estadio en el que se jugará el encuentro, recordando que allí jugó el año pasado con Chelsea por el Mundial de Clubes.

Aseguró que el techo abierto o cerrado no hace la diferencia y que habrá unos 19 o 20 grados Celsius, por lo que el campo "estará en perfectas condiciones".

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Inglaterra buscará este miércoles sellar el pase a los octavos de final del Mundial, instancia a la que no faltó nunca desde que en 1998 retornó a dicho torneo tras faltar en 1994.

En la fase de grupos, los de Tuchel acabaron primeros tras vencer por 4-2 a Croacia, igualar 0-0 con Ghana y derrotar por 0-2 a Panamá.

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Autor de tres goles en dichos juegos, Kane se convirtió en el máximo anotador de Inglaterra en la historia de los Mundiales, superando a Gary Lineker. EFE