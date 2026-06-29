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Martinelli: "Fue una victoria colectiva"

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Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Gabriel Martinelli, autor del gol del definitivo 2-1 de Brasil en el minuto 96 ante Japón del partido dieciseisavos de final del Mundial, afirmó que este triunfo fue "colectivo".

"Luchamos hasta el final del partido, fuimos resilientes, es un grupo de mucho carácter. Estoy muy feliz por haber marcado, pero fue una victoria colectiva", dijo Martinelli en zona mixta al acabar el partido del NRG Stadium de Houston.

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El extremo del Arsenal tuvo una dedicatoria especial para esta diana.

"El gol es para mi esposa, mis padres, para todos los brasileños que nos apoyaron aquí y en el mundo entero", afirmó.

Brasil espera en octavos al ganador del partido entre Noruega y Costa de Marfil.

"Nosotros no tenemos que elegir rival, tenemos que enfocarnos en nosotros, tenemos que confiar en nuestro trabajo, en nuestro equipo", dijo. EFE

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