Marquinhos: "Ancelotti nos transmitió mucha tranquilidad y confianza"

Houston (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El capitán de la selección brasileña, Marquinhos, destacó que el técnico Carlo Ancelotti les transmitió "mucha tranquilidad y mucha confianza" para remontar 2-1 ante Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Él (por Ancelotti) nos pasó mucha calma y mucha confianza, y nos mostró los espacios para que nosotros los exploráramos", dijo el zaguero del París Saint-Germain (PSG) en la zona mixta del NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

PUBLICIDAD

El defensa central resaltó también la capacidad de reacción de la Canarinha tras verse por debajo en el marcador con el tanto de Kaishu Sano (m.29).

"En el primer tiempo teníamos el control del juego, pero no tuvimos muchas oportunidades, tal vez. Y fue lo que cambiamos en la segunda mitad: un poco más de agresividad, un poco más de intentar el uno contra uno, atacar más los espacios", explicó.

PUBLICIDAD

"Eso nos ayudó a ganar un poco más de espacio y conseguir los goles", añadió el jugador del PSG.

Marquinhos subrayó que en este tipo de torneos "ganar es lo más importante" y que "no importa cómo conseguir los resultados".

"Creo que esa es la mentalidad que tenemos y que debemos tener en los próximos partidos también", apuntó.

La selección brasileña espera ahora rival en los octavos de final, que saldrá del cruce entre las selecciones de Noruega y Costa de Marfil. EFE

PUBLICIDAD

(video)