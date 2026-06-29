Lukaku: “¿Suplencia? Para mí estar aquí ya es una bendición”

Redacción deportes, 29 jun (EFE).- Romelu Lukaku, delantero de la selección de Bélgica, expresó este lunes, más allá de su suplencia en dos de los tres encuentros de su equipo en el Mundial 2026, que “estar aquí" en el Mundial 2026 ya es una bendición” para él, tras una temporada marcada por las lesiones, con 44 partidos de baja, en la que al final ha llegado al torneo.

“Yo estoy contento de estar aquí. Si veis cómo ha sido mi temporada, normalmente nunca tendría que haber estado en el Mundial, así que, para mí, estar aquí, jugar, ayudar a mi equipo, ser decisivo en un partido tan importante… Lo es todo”, dijo el máximo goleador del equipo belga, con 91 tantos, durante la rueda de prensa en el campo base en Seattle.

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“Para mí era simplemente estar aquí. El hecho de estar aquí era lo importante. Hasta finales de abril todavía había dudas sobre si iba a estar en la selección o no. También tuve una conversación con el seleccionador, que queda en privado, pero le dije que, si conseguía ponerme en forma y todo eso, pensaba que podía llegar”, recordó.

“Después, él estuvo presente en algunas sesiones que hice a principios de mayo, cuando entrenaba en Bruselas. Vino a verme. Y después ya sabía cuál era mi papel. Y estar aquí, para mí, ya es una bendición, así que estoy contento”, añadió el atacante, que entrena “duro”, hace “lo mejor posible” y, al final, está “contento de estar aquí”.

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Ahora surgen los dieciseisavos de final contra Senegal, de la que advirtió su alto nivel: “Será uno de los partidos más difíciles que vamos a jugar, porque creo que la selección de Senegal domina muchos aspectos que se necesitan en el fútbol. Técnicamente son muy buenos, tácticamente son muy fuertes y físicamente pueden marcar la diferencia. Para nosotros será un gran desafío en cuanto a intensidad”.

“Como dije en el vestuario, será un partido al 50 por ciento. Veremos qué trae el partido. Queremos pasar de ronda y tenemos dos días para prepararlo muy bien”, expuso, antes de destacar individualmente a varios de los jugadores de Senegal.

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“Me parece que Ismaila Sarr es muy bueno. Hemos jugado contra él. Técnicamente, uno contra uno, es realmente uno de los mejores jugadores. Sadio (Mané) es muy bueno y Nicolas Jackson tiene muchísimas cualidades. En el centro del campo tienes al centrocampista del Villarreal (Pape Gueye), que también es bueno. Luego tienes a Gueye, que es realmente importante y Koulibaly todavía sigue ahí, que es importante también”, repasó.

Sobre el Mundial en global, Lukaku explicó que “ha habido muchas sorpresas”. “Pero para mí no son resultados sorprendentes. Es realmente que las otras selecciones entrenan, trabajan y mejoran, así que ese también es el reto en este Mundial. Eso es lo que yo encuentro interesante. Hay muchos equipos, muchas selecciones pequeñas entre comillas, que están mejorando. Es algo bueno de este Mundial”, opinó. EFE

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