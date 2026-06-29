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Juan Ayuso, al frente de un ambicioso Lidl Trek que luchará por la general

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Redacción deportes, 29 jun (EFE).- Tras su tercer puesto en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes, el español Juan Ayuso será el líder del Lidl Trek para la 113 edición del Tour de Francia que comienza este sábado en Barcelona, un equipo que incluye a otro corredor español, Carlos Verona.

"El objetivo es, obviamente, subir a lo más alto del podio en París. Serán tres semanas de duro trabajo y veremos qué podemos conseguir. En el Tour, todo puede cambiar de un día para otro. Es importante no perder tiempo y ahorrar energía en las primeras etapas", ha señalado Ayudo, nacido en Barcelona y criado en Jávea.

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Ayuso llegará a la salida de la Ciudad Condal mentalizado en que "habrá algunos días duros en la primera semana, pero no debería ser demasiado complicado hasta el fin de semana de la segunda. Ahí, y durante toda la última semana, se decidirá la clasificación general".

El corredor español , de 23 años, ganador esta temporada en la Vuelta al Algarve y tercero en Auvernia, afirma que necesitaré "aguantar hasta el primer día de descanso intentando ahorrar la mayor cantidad de energía posible, sin sufrir ningún bajón, sin enfermarme y así llegar a la última semana con posibilidades de competir".

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El danés Mattias Skjelmose será una segunda baza para la clasificación general, y tanto él como Ayuso cuentan con un completo equipo de apoyo en montaña.

Tras un exitoso Giro de Italia, Derek Gee sigue siendo uno de los corredores de etapas más completos del ciclismo y será fundamental en la montaña, mientras que Carlos Verona aportará una valiosa experiencia y destreza en la escalada.

Para el terreno ondulado y llano el Lidl cuenta con el checo Mathias Vacek, mientras que Toms Skujiņš y Quinn Simmons aportarán agresividad y potencia, lo que les permite buscar victorias de etapa en escapadas, a la vez que protegen Ayuso y Skjelmose durante la a menudo caótica primera semana.

Otro danés, excmpeón mundial en ruta, Mads Pedersen, dos veces ganador de etapa en el Tour, seguirá siendo una de las mayores amenazas para la victoria de etapa y luchará por el maillot varde.

El director deportivo, Steven de Jongh, explicó la decisión de seleccionar un equipo de talentos equilibrado y variado para la carrera:

"Los principales objetivos del equipo son terminar en los primeros puestos de la clasificación general con Juan Ayuso y, por supuesto, con Mads Pedersen intentando ganar el maillot verde, además de ganar etapas", asegura.

De Jongh aclaró que Ayuso " es nuestro líder de la general, y también tenemos a Skjelmose en un rol de apoyo. Derek Gee es un corredor muy importante en las subidas y puede ser un corredor satélite en las etapas de montaña, una ayuda crucial para Juan y Skjelly.

La alineación completa la componen Juan Ayuso, Derek Gee-West, Mads Pedersen, Quinn Simmons, Mattias Skjelmose, Mathias Vacek, Carlos Verona y Toms Skujiņš. EFE

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