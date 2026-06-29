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Jessica Bouzas: "Wimbledon es un torneo especial para mí"

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Londres, 29 jun (EFE).- La tenista Jessica Bouzas, número 48 del ránking WTA, reconoció tras conseguir la victoria ante la austriaca Anastasiya Potapova, en la primera ronda de Wimbledon, que el torneo británico es "especial" para ella.

"Me gusta mucho este torneo y le tengo mucho cariño. Me siento muy cómoda en hierba y Wimbledon es un torneo especial para mí. Ha sido una victoria importante contra una rival muy dura. Sabía que iba a ser un partido difícil, pero estoy muy satisfecha por como lo he gestionado tanto a nivel de tenis como mental", expresó tras imponerse a Potatova, cabeza número 27 del torneo, por un contundente 6-2 y 6-3.

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La gallega, que se impuso en 1 hora y 17 minutos, fue muy superior a su rival y se mostró muy sólida con el saque, al cederlo únicamente en una ocasión.

En segunda ronda, la gallega se verá las caras con la ucraniana Dayana Yastremska, número 67, que derrotó a la japonesa Aoi Ito por 7-6 (1), 4-6 y 7-5.

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"El último partido que jugamos fue una de las mayores batallas de mi vida. Fue una locura de partido. Es una jugadora muy luchadora y el año pasado ya jugamos aquí. Es cierto que cada partido es un mundo y veremos haber que pasa", afirmó.

Ambas tenistas se han enfrentado en tres ocasiones, con dos victorias para la española, una de ellas en Wimbledon, y una victoria para la ucraniana, que venció en mayo en las semifinales del Challenger de Parma en un duelo que duró tres horas y veintisiete minutos. EFE

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