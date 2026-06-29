Hoy será noticia. Martes, 30 de junio

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Hoy acaba el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes

Madrid (EFE).- Este martes finaliza el plazo de dos meses y medio que habilitó el Gobierno para solicitar la regularización extraordinaria de todos los inmigrantes que viven en España desde antes del pasado 1 de enero sin permiso de residencia y trabajo, siempre que no tengan antecedentes penales.

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El periodo para formalizar la solicitud de esta medida, dirigida también a quienes solicitaron asilo antes del pasado 1 de enero, empezó el 16 de abril para la vía telemática y, cuatro días después, en formato presencial a través de más de 400 puntos habilitados entre oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez presidirá un acto sobre la regularización de inmigrantes que acaba este martes

Madrid (EFE).- El mismo día que acaba el plazo para pedir la regularización extraordinaria de inmigrantes, con más de 900.000 solicitudes presentadas a 15 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurará la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía.

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Así mismo, Sánchez presentará en el mismo acto la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’.

CAMPAÑA RENTA

El plazo para presentar la declaración de la renta de 2025 termina este martes

Madrid (EFE).- El plazo para presentar la declaración de la renta y patrimonio de 2025 termina este martes 30 de junio para todos los canales disponibles: por internet, por teléfono y de manera presencial en oficinas.

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De acuerdo al calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria, la campaña de la renta de 2025 finaliza, tras casi tres meses, este 30 de junio, aunque ya no será posible domiciliar el resultado a ingresar, ya que este plazo venció el pasado 25 de junio.

HACIENDA MOROSOS

La Agencia Tributaria publica el listado de los grandes deudores

Madrid (EFE).- La Agencia Tributaria publica este martes el listado de los grandes deudores que debían más de 600.000 euros a Hacienda a cierre de 2025.

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En 2024 esa deuda creció un 8,5 %, hasta 13.697 millones de euros, con la entrada de personajes como Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turan.

GOBIERNO ANDALUCÍA

Segunda jornada del Pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía

Sevilla (EFE).- Segunda jornada del Pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía donde intervienen los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor.

Cada grupo tendrá 30 minutos y el candidato, Juanma Moreno (PP), responderá individualmente a cada interviniente, quien tendrá derecho a réplica por diez minutos. Concluido el debate, se procederá a la votación.

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JUICIO KITCHEN

El fiscal de Kitchen pedirá este martes en su informe final 15 años de cárcel para Fernández Díaz

San Fernando de Henares (Madrid) (EFE).- El fiscal de Anticorrupción César de Rivas expone este martes su informe final en el juicio del caso Kitchen, donde pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación perjudicial para el PP entre 2013 y 2015.

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El fiscal ya adelantó este lunes que mantiene las peticiones de pena contra siete acusados, después de que el procedimiento pasara a tener un total de ocho procesados, tras quedar fuera dos inspectores jefe -José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano,- a quienes retiraron su acusación la Abogacía del Estado, la familia de Bárcenas, el PSOE y Podemos. El Ministerio Público no les atribuía delitos.

MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ

El novio de Ayuso declara como testigo en la causa de Miguel Ángel Rodríguez

Madrid (EFE).- Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, declara este martes como testigo ante la jueza que investiga si el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, incurrió en revelación de secretos al enviar datos de periodistas a un chat, junto a una foto que aquel le envió.

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A las nueve de la mañana le ha citado la titular de la Sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, a la que el PSOE pidió esta testifical después de Miguel Ángel Rodríguez declarase que reconoció a dos periodistas del diario 'El País' en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

DANA VALENCIA

El presidente de la Diputación de Valencia vuelve a declarar en el juicio de la dana

Catarroja (Valencia) (EFE).- El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien ya testificó en julio de 2025 ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana, vuelve a declarar como testigo.

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Vicent Mompó vuelve a declarar después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, testificara que le llamó la tarde de la catástrofe para contarle que el barranco de Horteta estaba desbordado.

VACUNACIÓN POLICÍAS

La excúpula de Salud en Cataluña, a juicio por el retraso en vacunar del covid a policías

Barcelona (EFE).- La exconsellera de Salud en Cataluña Alba Vergés y su cúpula en el departamento durante la pandemia de la covid, entre ellos su sucesor Josep Maria Argimon, se sentarán a partir de este martes en el banquillo acusados de discriminar a policías nacionales y guardias civiles, frente a Mossos, en el calendario de vacunación.

En el juicio, que se iniciará hoy en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas y está previsto que finalice el próximo 15 de julio, la Fiscalía pide doce años de inhabilitación para Vergés (ERC) y a otros tres cargos de su departamento, por un delito de prevaricación.

ISAK ANDIC

La causa por la muerte de Andic entra en una nueva fase con las primeras testificales

Barcelona (EFE).- La investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en la que su hijo Jonathan está imputado por homicidio, entra en una nueva fase a partir de este martes, con las primeras comparecencias de testigos en el juzgado, entre ellos la psicoterapeuta de la familia.

Será hoy cuando ante la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga el caso empiecen a desfilar los primeros testigos de esta causa -algunos de ellos ya declararon ante los Mossos-, entre ellos el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y las dos hijas del empresario, fallecido el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse por un precipicio en la montaña de Montserrat, cuando iba de excursión con su hijo Jonathan.

VENEZUELA TERREMOTO

Plus Ultra reanudará sus vuelos a Venezuela este martes

Madrid (EFE).- La aerolínea Plus Ultra reanudará este martes sus rutas entre Venezuela y España, después de que fueran suspendidas tras los terremotos que han sacudido el país y han provocado al menos 589 muertes y miles de heridos.

En las diferentes operaciones se utilizará el aeropuerto Arturo Michelena de la Ciudad de Valencia (Venezuela), donde los pasajeros deberán estar cuatro horas antes del despegue de sus aviones.

BANDERAS NEGRAS

Ecologistas en Acción presenta el informe 'Banderas negras 2026'

Madrid (EFE).- Ecologistas en Acción presenta este martes su informe Banderas negras 2026.

Se trata de un estudio que recopila las 48 banderas que la organización ecologista otorga a puntos concretos del litoral español, dos por provincia y por cada ciudad autónoma.

PREMIOS MODA

Tercera edición de los Premios de la Moda

Madrid (EFE).- La Academia de la Moda Española celebra este martes la tercera edición de los Premios de la Moda con los que reconoce la trayectoria, creatividad y aspectos empresariales y técnicos de los creadores españoles.

Entre los nominados aparecen desde veteranos como Duyos o Isabel Sanchís a talento emergente como Habey Club o Eñaut

EL TIEMPO

Ascenso generalizado de temperaturas

Madrid (EFE).- Este martes se registrará un nuevo ascenso generalizado de temperaturas máximas, con valores muy altos en el interior de los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir e interior de las islas Canarias, y noches tropicales, con 20 ºC o más, en Andalucía, Extremadura y litoral mediterráneo.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el anticiclón dejará un predominio de tiempo estable en la península y Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles.

EFE

plv