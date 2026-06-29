Habilitado polideportivo para afectados por incendio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

Madrid, 29 jun (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM) ha informado de que se ha habilitado el polideportivo de Viso del Marqués para acoger a la población que pase la noche fuera de sus casas debido al incendio declarado este lunes en Calzada de Calatrava (Ciudad Real).

El INFOCAM ha recordado, además, que permanecen cortadas al tráfico de vehículos las carreteras CR-P 5041 y CR-5043 debido a la acción de las llamas.

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En estos momentos trabajan en la extinción de las llamas un total de 27 medio y 133 personas, según el portal web del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias).

De acuerdo con los datos ofrecidos por este portal, el fuego ha sido detectado a las 14:36 horas por un vigilante fijo y por el momento se desconocen las causas de su origen, aunque se ha declarado de nivel dos debido a su peligrosidad para personas o bines de naturaleza no forestal.

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A causa de las llamas, se ha tenido que desalojar a 60 vecinos de Calzada de Calatrava y se ha confinado a la población de la pedanía de Huertezuelas. EFE