El Gobierno concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico a Leonor y aprueba su nombramiento como alférez alumna

El Gobierno ha aprobado dos reales decretos con los que nombra como Alférez de Fragata Alumna a la Princesa Leonor y le concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.

Así lo ha plasmado este lunes el Ministerio de Defensa en las referencias del Consejo de Ministros, en relación a la formación y la carrera militar de la Princesa de Asturias.

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Según expone el Ejecutivo, está previsto que Leonor finalice próximamente sus estudios en la Academia General del Aire y del Espacio (curso académico 2025-2026), motivo por el que se debe proceder a su nombramiento como Alférez de Fragata Alumna.

La concesión de este empleo eventual está prevista en el artículo 2.4 del Real Decreto 173/2023, del 14 de marzo, que dispone expresamente que "los nombramientos de ingreso en las distintas academias militares y concesión de los empleos eventuales correspondientes se efectuarán por real decreto".

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GRAN CRUZ DEL MÉRITO

A su vez, el Gobierno procede a la concesión de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, en aplicación del mismo real decreto.

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Este establece que el Gobierno, previa conformidad de la Casa del Rey, podrá concederle mediante real decreto las Grandes Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. De hecho, la Princesa de Asturias ya ha recibido las dos primeras en 2024 y 2025, respectivamente.

La hija de Don Felipe y Doña Letizia está completando el tercero de los tres cursos académicos en que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y ahora Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

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En Zaragoza, la Princesa de Asturias recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Su instrucción continuó en Ferrol, con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.