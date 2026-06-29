El diputado de Compromís reclama a Sánchez más explicaciones sobre las causas judiciales

Madrid, 29 jun (EFE).- El diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo Sumar, ha instado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar más explicaciones al Congreso sobre las causas judiciales que afectan a su entorno, y ha pedido al PSOE hacer una "reflexión profunda" y "escuchar a la calle".

En un desayuno informativo presentado por la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, Ibáñez ha defendido la continuidad de la legislatura para sacar adelante medidas, aunque ha advertido de que esto "no tapa la corrupción que haya de los secretarios de Organización del Partido Socialista" ni "exime las culpas ni las responsabilidades que Pedro Sánchez tiene que dar al Parlamento".

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En su opinión, la comparecencia de Sánchez la semana pasada en el pleno del Congreso no fue satisfactoria por la ausencia de explicaciones sobre las causas judiciales de su entorno, pero también por el "menosprecio" que -asegura- hizo a sus socios de investidura, como ERC o Podemos.

"Hace mal Pedro Sánchez mimetizándose con (Alberto Núñez) Feijóo", ha añadido en alusión al líder del PP.

El diputado de Compromís ha distinguido los casos de 'lawfare' de los casos de corrupción, como el del exministro socialista José Luis Ábalos, y de la "falta de ética" que aprecia en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero no ha aclarado si cree que Sánchez debería apartarse ante este panorama judicial.

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"Tendrá que explicar si a él le renta o no le renta y si a él le toca o no le toca. Yo lo que digo es que mientras exista posibilidad de impulsar políticas públicas progresistas en este país, la mayoría parlamentaria estará donde estará. Y si no, en la Constitución que tanto aman algunos existen los cauces para hacer lo contrario", ha declarado.

Además, ha pedido al PSOE "hacer una reflexión profunda" y "escuchar a la calle" ya que, a su juicio, "el electorado progresista pide más explicaciones".

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Preguntado sobre quién debería ser el candidato o candidata del espacio de la izquierda alternativa al PSOE en las próximas elecciones generales y si le convence la oferta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido que Compromís no está en las "batallas de egos e hiperliderazgos".

Lo que quiere, ha apuntado, es que se forme un equipo "plural y potente" en el que los partidos "dejen negociar en los territorios a cada una de sus organizaciones desde la libertad, empatía y generosidad". EFE

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