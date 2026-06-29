El colombiano Mejía consigue su primera victoria en un Grand Slam

Londres, 29 jun (EFE).- El colombiano Nicolás Mejía, número 168 del ránking ATP, consiguió este lunes su primera victoria en un Grand Slam, en su primera participación en Wimbledon, al vencer al paraguayo Daniel Vallejo por 4-6, 6-4, 7-5 y 7-6(2).
Mejía, que se clasificó al cuadro principal por medio de la previa, se repuso del golpe inicial y le dio la vuelta al marcador para conseguir el pase a la siguiente ronda.
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El colombiano se verá las caras con el estadounidense Michael Zheng, que dio la sorpresa al eliminar al británico Cameron Norrie por (7)6-7, 6-2, (2)6-7, 6-3 y 7-6(4). EFE
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