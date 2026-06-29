Desconvocada la huelga del metal de A Coruña por un acuerdo de convenio hasta 2029

A Coruña, 29 jun (EFE).- La huelga del metal de A Coruña, que empezó en mayo, ha sido desconvocada este lunes al alcanzar un preacuerdo la patronal y los sindicatos para un convenio provincial hasta 2029, que incluye cuestiones como una subida salarial acumulada de un 15 %.

Los sindicatos convocantes, CCOO, CIG y UGT, han alcanzado un preacuerdo con la patronal, aprobado por amplia mayoría en las asambleas celebradas hoy, informa la CIG en un comunicado.

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Con esta ratificación del texto se desconvocan las jornadas de huelga previstas para mañana, martes 30, y los días 2, 7 y 9 de julio, en unos paros que empezaron el pasado mes de mayo con diversas convocatorias también en junio.

El preacuerdo para un convenio entre 2026 y 2029 incluye una subida salarial acumulada de un 15 %, que será de un 5 % este año, de un 3 % los dos siguientes y de un 4 % el último.

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A esto se añade la garantía del poder adquisitivo, pues se modifica la cláusula de revisión respecto a la inflación, que ahora será retroactiva desde el 1 de enero -antes era desde el mes en que el IPC superase el incremento pactado-, que era una de las principales reivindicaciones sindicales.

Se fija por convenio que al menos un 75 % de las plantillas tienen que ser personas con contratos indefinidos, limita la contratación por empresas de empleo temporal -que tendrán que aplicar este convenio- y añade la subrogación a la actividad de fabricación de bebidas, que no lo tenía hasta ahora.

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En cuanto a la contratación fija discontinua se asegura un periodo mínimo de trabajo de seis meses y se activa un mecanismo para garantizar un tiempo mínimo de actividad continuada de 15 días.

La indemnización por la finalización de los contratos que no son indefinidos aumenta de los 16 a los 18 días por año trabajado.

La jornada máxima anual se reducirá en 12 horas, hasta las 1.740 horas en 2029, las vacaciones aumentan de 24 a 25 días hábiles desde 2027 y los días 24 y 31 de diciembre pasan a ser no laborales.

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El convenio incluye también un nuevo plus de pernocta, aumenta el precio del kilometraje, se mejora el pago de la nocturnidad y del trabajo a turnos y mejora la aplicación de los pluses de toxicidad, peligrosidad y penosidad, con una nueva redacción que asegura su reconocimiento.

Para el sindicato CIG este acuerdo ha sido posible por la determinación del personal que secundó las cerca de una decena de jornadas de huelga.

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El sindicato nacionalista entiende que este nuevo convenio es el mejor a nivel gallego y uno de los mejores del Estado español.

Añade que recoge los principales objetivos marcados por el sector tanto a nivel económico como social y laboral.

"Este conflicto debe ser un ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora gallega", concluyen fuentes del sindicato. EFE