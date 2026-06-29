1-1. Alemania y Paraguay se van a alargue

Redacción Deportes, 29 jun (EFE).- Alemania y Paraguay igualan 1-1 al término del tiempo reglamentario y definirán el paso a octavos en un alargue de 30 minutos. De persistir la igualdad, habrá tanda de penaltis. EFE
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