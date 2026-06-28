El serbio Brasanac y Josué Dorrio dejan el Málaga al no renovar sus contratos

Málaga, 28 jun (EFE).- El centrocampista serbio Darko Brasanac y el extremo bilbaíno Josué Dorrio no continuarán la próxima temporada en el Málaga, que con estas dos bajas ya ha oficializado cinco salidas en el equipo que ha conseguido el ascenso a LaLiga EA Sports, al no haber renovado sus contratos, informó este domingo el club.

Brasanac fichó por el Málaga en septiembre de 2025 para reforzar el medio campo tras la lesión de larga duración de Luismi Sánchez y como blanquiazul ha disputado quince partidos de LaLiga Hypermotion y marcado un gol.

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El futbolista, nacido hace 34 años en la localidad serbia de Cajetina, estuvo lesionado varios meses e incluso fue sometido a una intervención quirúrgica por un problema en una rodilla.

Darko Brasanac lleva varias temporadas en el fútbol español desde que recaló en el Betis (2016-19), procedente del Partizán de Belgrado, tras lo que jugó cedido en el Leganés (2017-18) y el Alavés (2018-19), y luego en Osasuna (2019-24) y de nuevo en el equipo del sur de Madrid (2024-25).

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Mientras, el atacante Josué Dorrio se marcha del Málaga después de que también se incorporara el pasado verano, procedente del Racing Ferrol, y de haber jugado quince partidos de LaLiga Hypermotion y uno más de la Copa del Rey, en la que contribuyó con un gol al triunfo ante el Estepona (1-3) que le dio el pase de ronda al equipo malaguista.

El mediocentro serbio y el extremo vasco se unen a las bajas ya anunciadas de los defensas Jokin Gabilondo, Víctor García y Javi Montero, a la espera de conocerse el futuro del central Einar Galilea, otro jugador que cumple contrato con el club malacitano. EFE

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