Cuatro fallecidos y seis heridos graves en un accidente de tráfico en Castellón

(Actualiza la NA7045 con más información sobre el accidente)

València, 28 jun (EFE).- Cuatro personas han fallecido y otras seis han resultado heridas graves en un accidente de tráfico entre varios vehículos ocurrido la madrugada de este domingo en Castellón, han informado el Centro de Gestión de Tráfico y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

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El accidente se ha producido sobre 2:20 horas de este domingo, por causas que se desconocen, en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal de Benicàssim, en sentido Castellón de la Plana, y en él se han visto implicados varios vehículos.

Hasta el lugar se han movilizado dos unidades del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE).

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Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas en el lugar del siniestro (tres hombres y una mujer) y seis, todos ellos hombres, resultaron heridos, según el CICU.

Los equipos sanitarios atendieron a los heridos en el lugar del accidente, tres de los cuales presentaban politraumatismos y los otros tres contusiones de diversa consideración.

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Tras la asistencia inicial, cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital General de Castellón y los dos restantes al Hospital de la Plana. EFE