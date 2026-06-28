Cuatro fallecidos y cinco heridos graves en un accidente de tráfico en Castellón

València, 28 jun (EFE).- Cuatro personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas graves en un accidente de tráfico entre varios vehículos ocurrido la madrugada de este domingo en Castellón, ha informado a EFE el Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente se ha producido sobre 2.20 horas de este domingo, por causas que se desconocen, en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal de Castellón de la Plana, y en él se han visto implicados varios vehículos.

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Como consecuencia del siniestro, cuatro personas han fallecido y otras cincos han resultado heridas, según las mismas fuentes, sin que por el momento se hayan aportado más datos del suceso ni de las personas afectadas. EFE