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Castilla y León tiene activos cuatro incendios, dos graves, en un día de intensa actividad

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Valladolid, 28 jun (EFE).- Castilla y León mantienen cuatro incendios forestales activos, de los que preocupan especialmente los de Congosto y Pradela, ambos en la provincia de León, que siguen en nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGP), con un amplio despliegue de medios terrestres y aéreos para evitar que los puntos calientes se conviertan en reproducciones que hagan avanzar los perímetros contenidos.

La jornada del domingo ha sido especialmente intensa para el operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León, con nueve nuevos fuegos declarados en provincias como Burgos, Zamora, Valladolid, Soria o Ávila, algunos por causas accidentales, que se han conseguido controlar o extinguir con cierta rapidez.

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Actualmente son 4 los incendios que se mantienen activos, todos en León, entre los que están los fuegos de Congosto y Pradela, originados el 24 de junio por un rayo, en los que trabajan 38 y 27 medios, respectivamente, y que continúan en nivel 1 de gravedad potencial.

El de Pradela se había dado por estabilizado el sábado por la mañana, pero la reactivación de focos a lo largo del día hizo avanzar las llamas amenazando la pedanía de Cela (Villafranca del Bierzo), lo que obligó a activar el nivel 2 de gravedad potencial en la noche del sábado, y a confinar a sus diez vecinos.

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Las maniobras de fuego técnico evitaron el riesgo para la población, y sumadas al trabajo de un dispositivo de 50 profesionales, la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad, el incendio rebajó su intensidad este domingo por la mañana, pasando a IGP 1 y permitiendo levantar el confinamiento de Cela.

En el caso del incendio de Congosto, la complejidad del terreno afectado complica las labores de extinción, que se desarrollan en una zona escarpada y de difícil acceso.

A estos incendios se le suman dos estabilizados, entre ellos, el de Vega de Varcarce que se encontraba hasta este sábado en nivel 1 de gravedad potencial, y que evoluciona favorablemente. Mientras, el de San Vicente, que estuvo en nivel 1 hasta el sábado, ha pasado de estabilizado a controlado.

Además, el operativo de extinción ha tenido que prestar apoyo a Portugal por un incendio próximo a La Fregeneda, Salamanca, al que han enviado tres agentes medioambientales, tres cuadrillas helitransportadas, dos helicópteros, un avión, un buldócer y una autobomba.EFE

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