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Vox destaca la voluntad "positiva" de negociaciones con PP para el gobierno de Andalucía

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Huelva, 26 jun (EFE).- El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este viernes que en las negociaciones con el PP para la gobernabilidad de la comunidad autónoma hay "voluntad positiva" y ha asegurado que, aunque haya quien pueda pensarlo, "no son un paripé".

En declaraciones a los medios de comunicación en El Rocío (Huelva), donde ha acudido a presenciar la 'Saca de las Yeguas', ha señalado que "lo que estamos haciendo de verdad es trabajar mucho" y el objetivo es "tener un buen acuerdo para todos los andaluces".

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Según ha precisado, el acuerdo pasa por lo que Vox "viene repitiendo desde hace meses ya, porque desde que se convocaron las elecciones Vox trajo y puso encima de la mesa un mensaje de defensa del campo, de bajada de impuestos, de prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública".

"Y un mensaje también de que queremos que el gobierno de Andalucía sea un bastión contra el gobierno de Sánchez, contra el gobierno corrupto de Sánchez. Y eso es de lo que estamos hablando", ha remarcado.

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Gavira ha destacado que "tenemos muy buena voluntad y estamos en trabajar con buen ánimo, con mano tendida desde el día después de las elecciones" y ha recordado que su formación se puso a disposición del PP para "tener un gobierno fuerte en Andalucía".

"Yo puedo entender que la gente diga que es un paripé, pero yo puedo asegurar, porque yo estoy en esas negociaciones, que de paripé, nada. Estamos medida a medida y plazo de ejecución de las medidas", ha aclarado.

El portavoz de Vox ha reprochado al PP que ahora "esté con las prisas" cuando dejó pasar 12 días para hablar con Vox después de los comicios: "Están con las prisas hablando de los presupuestos, cuando el gobierno de Juanma Moreno tiene ya ocho años de experiencia y sabe que los presupuestos se hacen en estas fechas. Por tanto, el sentido común lo que hubiera recomendado es que las conversaciones hubieran comenzado cuanto antes".

Pese a ello, ha incidido en que "la voluntad de trabajo de las partes, es positiva. Y nosotros estamos en eso. Vamos a ver si de aquí al lunes o martes se llega a un acuerdo, si no, pues de aquí al jueves de la semana que viene, que es cuando se repetiría la votación, y si no, pues cuando toque".

"Lo principal es tener un buen acuerdo que beneficia a los andaluces como ya lo tienen otras regiones como Extremadura, Aragón, Castilla y León o Valencia", ha indicado.

Por último, ha rechazado entrar en detalles sobre la negociación: "La primera premisa que nos hemos puesto ha sido discreción absoluta. Lo que estamos haciendo es, insisto, hablar, reunirnos, sentarnos, conversar, contacto casi a diario. Y cuando tengamos un acuerdo, se sabrá". EFE

lra/fs/aam

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