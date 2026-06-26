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Mónica García defiende que no hay corrupción en el Gobierno y pide a Sánchez más explicaciones como líder del PSOE

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La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ofrezca "todas las explicaciones" necesarias en su calidad de secretario general del PSOE por los casos de corrupción, a la vez que ha defendido la integridad del actual Ejecutivo de coalición: "No hay ninguna causa que afecte al Gobierno".

García ha reiterado que el socio mayoritario de la coalición no puede conformarse con las explicaciones dadas hasta ahora en el Congreso por el propio Sánchez. "Dentro de Ferraz tienen que hacer mucho más", ha esgrimido la ministra en una entrevista este viernes en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

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Asimismo, la líder de Más Madrid ha reconocido que el contexto en el que se encuentra el Gobierno es "mucho más complicado" que al principio de la legislatura, aunque ha aseverado que "no tienen nada que ocultar en corrupción".

"Al que le pillen, que vaya a la cárcel", ha indicado Mónica García, a la vez que ha reprochado que el empresario Víctor de Aldama "se haya llevado mordidas de las mascarillas" y se vaya "a su casa de rositas", en referencia a la condena del Tribunal Supremo que le permite eludir la cárcel por su colaboración con la justicia.

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IZQUIERDA TRANSFORMADORA

La titular de Sanidad ha reivindicado que la "izquierda transformadora" a la que pertenece es "muchísimo más exigente" con la corrupción que el PP o el propio PSOE. Así, ha defendido que el actual gobierno de coalición es "solvente, honesto y limpio", al tiempo que ha recordado que no se ha sentado "con ese señor" --en referencia al exministro José Luis Ábalos-- en el Consejo de Ministros.

Finalmente, García ha cargado contra la oposición, afirmando que la corrupción en el PP es parte de su "ADN" y de su "día a día", y ha rechazado que los 'populares' puedan dar lecciones en esta materia. "Aquí no hay equidistancia. Tenemos un partido, que es el PP, y las derechas de este país, que poquitas lecciones de corrupción nos pueden dar", ha enfatizado.

ENFRENTAMIENTO CON AYUSO

En cuanto a su papel como dirigente de Más Madrid, García ha defendido que "nunca ha dejado de enfrentarse" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo modelo político ha calificado de "sálvese quien pueda, trumpista y victimización". Además ha subrayado que los modelos de sociedad que defienden ambas son "absolutamente antagónicos".

"El otro día hablaba que ella se siente acosada. A la que han venido al colegio de mis hijos a hacerme fotos y acosarme, pagado por un medio, pagado por el Partido Popular, soy yo o somos nosotros. Los que hemos estado acosados en nuestras políticas, insultados y perseguidos, somos nosotros", ha insistido.

Preguntada por las primarias de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, García ha subrayado que la líder de la oposición en el Consistorio, Rita Maestre es la "mejor alternativa", que ha estado "luchando contra los fondos buitre y recorriendo todos los barrios de la ciudad donde han expulsado a los vecinos".

"Y en aquellos barrios donde nos han robado el artículo 47 de la Constitución para tener el derecho a una vivienda digna. Claro que tenemos candidatos y tenemos un muy buen banquillo en Más Madrid", ha zanjado la ministra de Sanidad.

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EuropaPress

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