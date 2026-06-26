Magalhaes, de Paraguay: "No estamos satisfechos con el empate, queríamos la victoria"

Santa Clara (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El futbolista paraguayo Mauricio Magalhaes afirmó que el equipo no está conforme con el desempeño realizado este jueves ante Australia en el que sellaron un empate a cero

"No estamos satisfechos con el empate, queríamos la victoria, pero creo que en el segundo tiempo mejoramos mucho comparado con el primero y tenemos que quedarnos con eso", indicó en una rueda de prensa posterior al partido.

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El guaraní admitió que no fue la mejor versión de la selección y considera que deben seguir trabajando para mejorar de cara a la próxima. "Ofensivamente tenemos que mejorar un poco más, a veces tener alguna jugada para quedar un poco más con la pelota y hacer que el rival retroceda", reflexionó.

Ante la incertidumbre de si van a poder clasificar o no, estar en el Mundial, pese a la enorme exigencia que supone, "es un sueño echo realidad que todo chico sueña", sentenció. EFE

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