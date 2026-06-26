León mantiene activos 15 incendios, 4 graves, pero mejoran las condiciones de extinción

Valladolid/ Ponferrada (León), 26 jun (EFE).- Castilla y León, con 16 incendios forestales activos a última hora de la tarde -todos en la provincia de León salvo un declarado en Zamora-, mantiene activado el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR 1) para cuatro de ellos, aunque la evolución es favorable a la espera de que bajen las temperaturas y aumente la humedad por la noche.

La provincia de León sigue afrontando el primer episodio de simultaneidad grave de incendios de la época de peligro alto, una situación que ha obligado a declarar la Situación Operativa 1 en Castilla y León y a movilizar medios procedentes de otras provincias de la comunidad para reforzar el dispositivo desplegado en la comarca berciana.

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Los incendios de San Vicente -declarado hace una semana pero reactivado el lunes-, Vega de Valcarce, Congos y Pradela -iniciados en la madrugada del jueves a causa de los rayos-, están en nivel 1 del IGP, y a ellos se suman otros once fuegos, activos pero sin peligro, en León, y otro en Coreses, en la provincia de Zamora.

Durante el día, los equipos de extinción han combinado el trabajo de medios aéreos, maquinaria pesada y actuaciones de fuego técnico en los distintos incendios, una herramienta utilizada para eliminar combustible de forma controlada y evitar que las llamas puedan escapar de las zonas ya aseguradas.

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El último parte de la Junta señala que en aquellos sectores donde ya no existe llama activa, los esfuerzos se centran en las labores de remate de los perímetros, trabajos que consisten en la extinción de los puntos calientes más próximos a vegetación susceptible de arder de nuevo y en la creación de líneas de defensa mediante la eliminación de combustible.

De cara a las próximas horas, las previsiones meteorológicas son favorables para el trabajo de los operativos. La Junta espera vientos muy flojos, una humedad relativa superior al 80 por ciento y temperaturas nocturnas de entre 14 y 18 grados, unas condiciones que podrían facilitar la consolidación de los perímetros y reducir el riesgo de reactivaciones.

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Además, la Junta ha indicado que el operativo de extinción ha tenido que hacer frente también a fuegos declarados este mismo viernes en otras provincias, como Burgos, Zamora, Ávila o Valladolid, la mayoría de carácter accidental aunque alguno también intencionado. En todos los casos, se han conseguido extinguir con rapidez.EFE

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