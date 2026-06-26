La selección brasileña envía su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos

Basking Ridge (EE.UU.), 26 jun (EFE).- La selección brasileña de fútbol, concentrada en Estados Unidos mientras disputa el Mundial 2026, envió este viernes su apoyo al pueblo venezolano, tras las dos terremotos que han dejado cerca de un millar muertos en el país caribeño.

La Canarinha, que el próximo lunes jugará los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo contra Japón, deseó "fuerza, coraje y una pronta recuperación" a Venezuela, que el miércoles se vio sacudida por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

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"La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) lamenta profundamente la tragedia y se une a los venezolanos en este momento de dolor y preocupación", señaló la entidad en una nota leída antes de la rueda de prensa del delantero Rayan en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey).

El máximo órgano del fútbol brasileño también transmitió su solidaridad a la Federación Venezolana de Fútbol tras el doble terremoto que ha causado "pérdidas, daños y sufrimiento a innumerables familias".

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Así mismo, la Confederación reforzó su compromiso con "la unión y la cooperación" con el resto de las federaciones sudamericanas, especialmente en situaciones que exigen "solidaridad y humanidad".

"El fútbol es el lazo que acerca a los países y la CBF está al lado de Venezuela en este momento tan difícil", manifestó.

Brasil se ha sumado a la campaña internacional para enviar ayuda humanitaria a Venezuela, donde se registran hasta el momento 920 muertos, 3.360 heridos y cuantiosos daños materiales, según el más reciente balance oficial.

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Los dos terremotos afectaron principalmente a Caracas y al estado vecino de La Guaira.

El Gobierno brasileño envió este viernes un avión de la Fuerza Aérea Brasileña con 36 bomberos y doce toneladas de carga a bordo para ayudar en las labores de rescate y asistir a los sobrevivientes. EFE

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