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Detienen a 11 miembros de un clan por robos en tiendas de aeropuertos internacionales

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Santa Cruz de Tenerife, 26 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a once personas pertenecientes al clan Preda acusados de 24 delitos relacionados con robos en establecimientos comerciales en los aeropuertos europeos de Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal) y Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago.

En una nota, la Guardia Civil informa de que esta operación, llevada a cabo por agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de los aeropuertos Tenerife Sur y Santiago-Rosalía de Castro, junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, han desarticulado esta organización, asentada en España, Reino Unido y Rumanía.

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A los 24 detenidos, todos ellos extranjeros, se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales, los cuales podrían estar efectuándose, según las investigaciones, al menos desde 2019.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2025 y gracias a ellas se ha conseguido ubicar los asentamientos de la organización en Canarias, A Coruña, Manchester y Luton, así como esclarecer y desarticular su actividad delictiva.

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La nota explica que los miembros de la organización llevaban a cabo funciones de vigilancia, distracción del personal, ejecución del hurto, tanto de perfumes como de “labores de tabaco”, y extracción de la mercancía, y empleaban técnicas de ocultación para dificultar su detección.

El tabaco sustraído era trasladado por vía aérea a Reino Unido, donde el valor de estos productos se multiplicaba exponencialmente, y se introducía en canales de distribución ilícita para su reventa en toda Inglaterra, a través de bazares regentados por kurdos y pakistaníes.

Durante la operación se han podido localizar una serie de almacenes clandestinos en Inglaterra, y se ha podido demostrar que la mercancía de contrabando (perfumes y tabaco) procedían de robos y hurtos llevados a cabo en los aeropuertos de Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal), Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

La organización además llevaba a cabo una trama de blanqueo de capitales, a través de una serie de sociedades que se dedicaban a la compraventa de coches usados, de la que se obtuvo 4.8 millones de euros.

Una vez recabada toda la información se procedió a realizar tres entradas y registro, una en una vivienda de Teo (A Coruña), y otras dos en dos naves de Padrón (A Coruña), lugares donde se procedió a la detención de los principales componentes de la organización.

En los registros se intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero fraccionado en distintas divisas, un lingote de oro y diversas piezas de oro, gran cantidad de tabaco y abundante documentación de interés para la investigación.

Además se ha procedido al bloqueo en España de 13 cuentas bancarias, y a través de la solicitud de orden europea de investigación, 12 cuentas bancarias en Lituania y 24 en Rumanía.

A raíz de movimientos bancarios detectados en la investigación, fueron localizadas ocho sociedades instrumentales, dedicadas a la compra venta de vehículos de segunda mano, las cuales eran creadas de forma sucesiva y en cascada, con la finalidad de dificultar la trazabilidad del dinero y eludir los controles de la Agencia Tributaria Española.

En los registros se han aprehendido 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilos de picadura de tabaco, 2.735 euros, 985 libras esterlinas, un lingote de oro, 42 vehículos incautados y 51 vehículos con anotación de embargo preventivo en el Registro de Bienes Muebles. EFE

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