Detienen a 11 miembros de un clan por robos en tiendas de aeropuertos internacionales

Santa Cruz de Tenerife, 26 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a once personas pertenecientes al clan Preda acusados de 24 delitos relacionados con robos en establecimientos comerciales en los aeropuertos europeos de Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal) y Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago.

En una nota, la Guardia Civil informa de que esta operación, llevada a cabo por agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de los aeropuertos Tenerife Sur y Santiago-Rosalía de Castro, junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, han desarticulado esta organización, asentada en España, Reino Unido y Rumanía.

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A los 24 detenidos, todos ellos extranjeros, se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales, los cuales podrían estar efectuándose, según las investigaciones, al menos desde 2019.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2025 y gracias a ellas se ha conseguido ubicar los asentamientos de la organización en Canarias, A Coruña, Manchester y Luton, así como esclarecer y desarticular su actividad delictiva.

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La nota explica que los miembros de la organización llevaban a cabo funciones de vigilancia, distracción del personal, ejecución del hurto, tanto de perfumes como de “labores de tabaco”, y extracción de la mercancía, y empleaban técnicas de ocultación para dificultar su detección.

El tabaco sustraído era trasladado por vía aérea a Reino Unido, donde el valor de estos productos se multiplicaba exponencialmente, y se introducía en canales de distribución ilícita para su reventa en toda Inglaterra, a través de bazares regentados por kurdos y pakistaníes.

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Durante la operación se han podido localizar una serie de almacenes clandestinos en Inglaterra, y se ha podido demostrar que la mercancía de contrabando (perfumes y tabaco) procedían de robos y hurtos llevados a cabo en los aeropuertos de Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal), Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

La organización además llevaba a cabo una trama de blanqueo de capitales, a través de una serie de sociedades que se dedicaban a la compraventa de coches usados, de la que se obtuvo 4.8 millones de euros.

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Una vez recabada toda la información se procedió a realizar tres entradas y registro, una en una vivienda de Teo (A Coruña), y otras dos en dos naves de Padrón (A Coruña), lugares donde se procedió a la detención de los principales componentes de la organización.

En los registros se intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero fraccionado en distintas divisas, un lingote de oro y diversas piezas de oro, gran cantidad de tabaco y abundante documentación de interés para la investigación.

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Además se ha procedido al bloqueo en España de 13 cuentas bancarias, y a través de la solicitud de orden europea de investigación, 12 cuentas bancarias en Lituania y 24 en Rumanía.

A raíz de movimientos bancarios detectados en la investigación, fueron localizadas ocho sociedades instrumentales, dedicadas a la compra venta de vehículos de segunda mano, las cuales eran creadas de forma sucesiva y en cascada, con la finalidad de dificultar la trazabilidad del dinero y eludir los controles de la Agencia Tributaria Española.

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En los registros se han aprehendido 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilos de picadura de tabaco, 2.735 euros, 985 libras esterlinas, un lingote de oro, 42 vehículos incautados y 51 vehículos con anotación de embargo preventivo en el Registro de Bienes Muebles. EFE